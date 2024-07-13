«Зенит» разгромил «Краснодар» в матче за Суперкубок России

«Зенит» победил «Краснодар» в матче за Суперкубок России по футболу.

Встреча, проходившая в Волгограде, завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Родригао (13‑я минута), Вендел (33-я) и Максим Глушенков (43-я и 68-я). Отметим, что для Глушенкова это была дебютная игра в составе команды из Санкт-Петербурга.

У «быков» отличились Никита Кривцов (65-я) и Фёдор Смолов (70-я), забивший в первом официальном матче после возвращения в клуб.

Главным арбитром встречи был Павел Кукуян.

«Зенит» выигрывает Суперкубок страны в пятый раз подряд (2020, 2021, 2022, 2023).

Ранее сообщалось, что на матч «Зенит» — «Краснодар» за Суперкубок России продали все билеты.