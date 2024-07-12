Второй год подряд: Медведев взял сет у Алькараса, но вновь проиграл в полуфинале Уимблдона

Даниил Медведев снова уступил Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона. Российский теннисист провёл встречу более уверенно, чем год назад, и сумел выиграть первый сет на тай-брейке, однако три последующих остались за испанцем. Третий сеяный турнира значительно превзошёл оппонента по количеству активно выигранных очков, а также лучше действовал у сетки. Уроженца Москвы не спасли даже более стабильная первая подача и меньшее количество невынужденных ошибок.

Накануне полуфинала Уимблдона многие любители тенниса наверняка испытали эффект дежавю, ведь год назад в Лондоне Даниил Медведев также встречался на этой стадии с Карлосом Алькарасом. Тогда россиянину матч откровенно не удался, и он уступил в трёх сетах с одинаковым счётом 3:6.

Впрочем, уже на следующем турнире Большого шлема в США Даниил поквитался с испанцем, не пустив его в финал. На тот момент счёт личных встреч между теннисистами сравнялся (2-2), однако пара следующих противостояний вновь осталась за Алькарасом. Испанец выиграл на групповом этапе Итогового турнира осенью 2023-го, а затем отпраздновал победу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе уже в текущем сезоне.

Также по теме Укрощение раненого зверя: Медведев победил Синнера и второй раз подряд пробился в полуфинал Уимблдона Даниил Медведев одержал победу над Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона и прервал серию из пяти поражений подряд в очном...

Таким образом, нынешняя встреча стала для теннисистов четвёртой в мейджорах и седьмой в целом. Несмотря на то что Карлос считался фаворитом, на стороне Медведева было психологическое преимущество, так как он только что выбил из розыгрыша первую ракетку мира Янника Синнера. Эксперты, говоря о шансах Даниила против действующего чемпиона, отмечали важность подачи. Сам россиянин также понимал, что от этого элемента будет зависеть если не всё, то очень многое.

«Мне нужно работать над подачей. На траве это по-прежнему самое важное. Если подаёшь навылет, если подаёшь по линии, проблем меньше и лучше себя чувствуешь. Вот где можно оказывать давление при его подаче. Соперник он сильный. Бить может мощно. Может делать резаные удары, укороченные, бить с лёта. Он своё дело знает. Мне просто нужно показывать свою лучшую игру, как [в матче с Синнером], и стремиться к победе», — говорил он.

Подтверждением прогнозов стал первый же гейм на подаче Медведева, где он выступил не лучшим образом и позволил сопернику навязать серьёзную борьбу. Четыре раза на этом отрезке счёт становился равным, Даниил отыграл брейк-пойнт и сумел-таки выстоять. Стартовое сражение длилось восемь минут, давая понять, что лёгким этот матч не будет ни для того, ни для другого.

Быстро выяснилось, однако, что куда более серьёзные проблемы на подаче испытывает соперник россиянина. Алькарасу никак не удавалось укротить первый мяч, а в определённый момент сета он попадал в квадрат только в 35% случаев. Этим не мог не воспользоваться Медведев, сделав два брейка, вот только свою подачу он столько же раз удержать не сумел, несмотря на довольно высокий процент первой — 76. Причиной тому стала в том числе неоднозначная игра у сетки в исполнении Даниила. Раз за разом, выходя вперёд, он принимал ошибочные решения, отправляя мяч в ту сторону корта, где находился Алькарас, вместо того чтобы сыграть в противоположный угол.

За что нельзя упрекнуть Медведева, так это за игру на тай-брейке, которым в итоге завершился сет. Он обошёлся в укороченном гейме без двойных ошибок, чем грешил зачастую в напряжённые моменты предыдущих матчей, а на приёме действовал просто феноменально. Даниил позволил сопернику взять всего одно очко и с первого же сетбола поставил точку в партии.

Но наивно было полагать, что Алькарас легко сдастся. На второй отрезок матча испанец вышел совсем с другим настроем. Да, у него по-прежнему не всегда проходила первая, но, попадая в квадрат, он выиграл 73% розыгрышей. При этом Карлос добавил в скорости движения. Медведев же, напротив, будто бы растерял концентрацию и стал допускать обидные и в каком-то смысле глупые ошибки. Так, в четвёртом гейме он классно вышел к сетке и выбил соперника из корта, но затем запустил мяч мимо абсолютно пустого угла.

В итоге этот отрезок на своей подаче Даниил проиграл. Кроме того, пятому сеяному не хватало мощи завершающего удара: Алькарас успевал не только добегать до большинства мячей, но и отвечать остро и точно. За весь сет россиянин ни разу не добрался до брейк-пойнтов, так что он закономерно остался за третьей ракеткой мира. Нельзя не отметить, что этот отрезок оказался худшим в матче для уроженца Москвы по количеству набранных очков на своей подаче — их было всего 14 при 21 у соперника. В первом сете, для сравнения, Медведев набрал 31.

В третьей партии испанец только нарастил свою атакующую мощь, а россиянин с трудом находил контраргументы. Причём по задумке Даниил действовал правильно: старался чаще играть сопернику под лево, так как с пушечными форхендами справляться ему совсем не удавалось. Однако реализация часто хромала. А ключевым в сете оказался третий гейм, в котором Медведев собственными ошибками подарил брейк Алькарасу и вернуть его уже не сумел. В целом количество невынужденных по итогам партии оказалось равным (по семь), но испанец сильно превзошёл соперника по количеству активно выигранных очков (14:8).

Четвёртый игровой отрезок начался совсем плачевно для Медведева: он сразу проиграл свою подачу. Но эта неудача его вовсе не сломила. Напротив, Даниил сразу же активно включился в игру и сделал обратный брейк, а затем под ноль взял свой гейм. Но не сдавался и Алькарас, почувствовавший близость победы. Розыгрыши становились всё более зрелищными: соперники то и дело дёргали друг друга укороченными, устраивали перестрелки у сетки и радовали публику филигранными обводящими ударами. Карлос окончательно нащупал свою подачу и в одном из геймов даже выдал два эйса. А вот Медведев обошёлся без подач навылет, хотя первую и приземлял чаще оппонента.

Но, вопреки статистике, самый важный брейк в сете сделал именно испанец. Это произошло в седьмом гейме и не без помощи Даниила, допустившего двойную. Спустя короткое время Алькарас вышел подавать на матч. Россиянин не опускал рук до последнего: ему удалось свести счёт в гейме до 30:30, однако вслед за тем Карлос исполнил неберущуюся подачу, а на матчболе Даниил слишком мягко принял второй мяч, позволил сопернику перейти в атаку, а затем отправил снаряд в аут при попытке обводящего удара.

Таким образом, Медведев потерпел третье поражение подряд от Алькараса, а испанец вышел во второй финал Уимблдона. Там действующий чемпион встретится с победителем матча между Новаком Джоковичем и Лоренцо Музетти. И в случае победы серба эффект дежавю у болельщиков сохранится, так как это станет повторением прошлогоднего финала.