Янчук рассказал, что помогло Медведеву одолеть Синнера в четвертьфинале Уимблдона

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе россиянина Даниила Медведева над итальянцем Янником Синнером.

«Матч получился драматический, красивый, упорный, зрелищный. Заслуженную победу одержал Даниил Медведев. У него подача была лучше, чем у соперника. Во всяком случае, быстрее, сильнее. Достаточно хорошие удары справа и слева, но главное — он выдержал, вытерпел, досматривал мяч при каждом розыгрыше и заслуженно победил», — сказал Янчук в эфире радио «Движение».

Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Продолжительность игры составила 4 часа.

Таким образом, Медведев в полуфинале Уимблдона встретится с Карлосом Алькарасом (Испания).

Ранее сообщалось, что Медведев прервал серию из пяти поражений подряд в матчах с Синнером.