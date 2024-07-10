RT в Telegram
Подпишись

Янчук рассказал, что помогло Медведеву одолеть Синнера в четвертьфинале Уимблдона

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе россиянина Даниила Медведева над итальянцем Янником Синнером.

«Матч получился драматический, красивый, упорный, зрелищный. Заслуженную победу одержал Даниил Медведев. У него подача была лучше, чем у соперника. Во всяком случае, быстрее, сильнее. Достаточно хорошие удары справа и слева, но главное — он выдержал, вытерпел, досматривал мяч при каждом розыгрыше и заслуженно победил», — сказал Янчук в эфире радио «Движение».

Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Продолжительность игры составила 4 часа.

Таким образом, Медведев в полуфинале Уимблдона встретится с Карлосом Алькарасом (Испания).

Ранее сообщалось, что Медведев прервал серию из пяти поражений подряд в матчах с Синнером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить