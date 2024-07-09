Укрощение раненого зверя: Медведев победил Синнера и второй раз подряд пробился в полуфинал Уимблдона

Даниил Медведев одержал победу над Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона и прервал серию из пяти поражений подряд в очном противостоянии. Первый сет россиянин уступил на тай-брейке, но взял два следующих, в ходе одного из которых оппонент пожаловался на недомогание и ненадолго покинул корт. И хотя затем итальянец воспрянул духом и выравнял счёт по партиям, в заключительном сете оказать достойного сопротивления не сумел.

Ещё полтора года назад Янника Синнера можно было назвать одним из любимых «клиентов» Даниила Медведева. Россиянин шёл на серии из шести побед подряд в очном противостоянии с итальянцем и имел ноль в графе «поражения». Но в сентябре 2023-го всё кардинальным образом изменилось. Уроженец Сан-Кандидо поочерёдно взял верх на соревнованиях в Пекине и Вене, а потом расправился с соперником ещё и на Итоговом турнире ATP. А в начале этого года не только помешал москвичу впервые в карьере выиграть Открытый чемпионат Австралии, но и выбил его с «Мастерса» в Майами, отомстив за прошлогоднюю неудачу.

Уже на основании этого Синнера можно было считать явным фаворитом в матче 1/4 финала Уимблдона. Но в пользу него говорил ещё и статус первой ракетки мира, а также фантастические 42 победы в нынешнем сезоне. За этот отрезок Янник всего трижды уступил, если выходил на корт: дважды Карлосу Алькарасу и один раз Стефаносу Циципасу. Отказ из-за травмы от встречи с Феликсом Оже-Альяссимом оставим за скобками.

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Тем не менее Медведев не собирался падать духом. В ходе пресс-конференции он отдал дань уважения оппоненту, хотя многие из своих поражений объяснил не иначе как невезением. И обещал постараться не только удивить Синнера, но и сделать то, что не удалось ему в предыдущих дуэлях, — воспользоваться своими шансами. Одним же из ключевых аспектов он называл подачу, играющую такую большую роль в состязаниях на травяном покрытии. На котором они с Янником, кстати, до сих пор ни разу не пересекались. Если не считать тренировок, конечно.

И хотя Медведев довольно стабильно попадал в квадрат по ходу первого сета, в этом компоненте всё же был похуже Синнера. Эйсов в его активе набралось в два раза меньше (3:6), в то время как двойных ошибок — куда больше (4:1). В результате почти каждый гейм на его подаче проходил в ожесточённой борьбе, в то время как соперник брал их уверенно. Вплоть до тай-брейка россиянин был сильнее лишь в пяти розыгрышах на приёме, а сам позволил итальянцу забрать 11. Хотя ни одного брейк-пойнта не предоставил.

Укороченный гейм для Медведева запомнился рядом упущенных возможностей. Он здорово стартовал и практически сразу сделал мини-брейк, а потом, хоть и дал догнать себя, первым добрался до сетбола. Но реализовать его не сумел и уступил четыре из последующих пяти очков. Причём дважды обиднейшим образом промахнулся с форхенда, а под конец и вовсе выдал двойную.

В воздухе запахло очередным поражением, ведь такое обидное завершение партии может выбить из колеи кого угодно. Но россиянин проявил хладнокровие и на второй отрезок вышел предельно сконцентрированным. И сначала спокойно забрал свою подачу, а потом взял и чужую. Медведев был очень активен и резкими контратаками отвечал на каждое промедление Синнера, временами откровенно «зависавшего» на задней линии. А иногда и вовсе запарывавшего простейшие удары справа.

И к неожиданности многих, прийти в себя Янник так и не сумел. Более того, впоследствии он чуть было второй раз не уступил свою подачу, но героическим образом отыграл два брейка. Однако на приёме не смог оказать Даниилу никакого сопротивления, довольствовавшись шестью очками из 26. Медведев провёл чуть ли не идеальный сет и допустил шесть промахов (на восемь меньше, чем у соперника) и с первой же попытки выиграл сет.

Синнер явно выглядел не лучшим образом. И уже в начале третьей партии стало ясно, что дело не только в отличном выступлении Медведева. При счёте 1:1 Янник вновь отдал свою подачу, после чего вызвал на корт врача. Причём жаловался не на какую-либо травму, а на недомогание. Однако банального осмотра с применением пульсоксиметра оказалось недостаточно. Итальянец ушёл в подтрибунное помещение и заставил задуматься о том, может ли он продолжать встречу.

Спустя чуть более пяти минут Синнер всё же вернулся на Центральный корт Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. И даже стал выглядеть гораздо бодрее. Нет, он явно чувствовал себя не на все 100%, но прибавил в движении и стал изредка демонстрировать свою мощь и изобретательность, раз за разом удивляя шикарными укороченными. Правда, зацепиться на приёме не получалось — ровно до того момента, как Медведев вышел подавать на партию и запустил фестиваль невиданной щедрости. Сначала он угодил в сетку, потом сильно промазал по длине, а затем не смог справиться с обводящим Янника, хотя тот был исполнен совсем не идеально, а мяч был на ракетке у Даниила. Россиянин предоставил итальянцу сразу три брейк-пойнта и так расстроился, что в простейшей ситуации зарядил за заднюю линию.

Последствия этого фиаско преследовали Медведева ещё долго. Следующий гейм на приёме он отдал без борьбы, а отрезок на подаче превратился в настоящее испытание нервов. Дважды он находился на грани поражения в сете, но чудесным образом выравнивал положение. И ценой неимоверных усилий всё же довёл дело до счёта 6:6, а затем на кураже затащил и тай-брейк.

Казалось, путь к победе открыт для Медведева. Он вёл по партиям, владел психологическим преимуществом, а Синнер явно пребывал не в лучшей форме. Но в игре Даниила что-то сломалось. Он не только практически без сопротивления отдал два «своих» гейма, но и на «чужих» был сильнее всего в одном розыгрыше из 19. И без шансов уступил сет — 2:6, после чего последовал примеру соперника и отправился в подтрибунное помещение.

Однако поначалу не сложилось однозначного впечатления, пошёл ли этот тактический ход на пользу россиянину. Первый гейм пятой партии вышел для него крайне непростым, а взять его удалось на балансе. Однако потом всё пошло по нарастающей. Он зацепился на приёме, более уверенно сработал на подаче, а потом и вовсе сделал брейк — третий в матче. Да, итальянец почти «вернулся» с 0:40, но довести дело до «ровно» оказался неспособен.

После этого Медведеву оставалось лишь удерживать преимущество, но Синнер и не думал сдаваться и с ходу устроил настоящую рубку. В общей сложности «ровно» было аж пять раз, хотя до «больше» первая ракетка мира так ни разу и не добрался. Даниил чудом выдержал под колоссальным прессингом и оставил за собой важнейший отрезок, пусть и потратил на это огромное количество сил.

Правда, Синнеру тоже пришлось непросто. И в его состоянии такие колоссальные физические и эмоциональные затраты не могли пройти бесследно. Как он ни старался, вновь навязать борьбу Медведеву уже не сумел и проиграл все восемь последующих розыгрышей на приёме. А вместе с ними и матч, прервав феноменальную успешную серию в противостоянии с россиянином, — 7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6.

Медведев одержал первую победу над Синнером с марта 2023 года и второй год подряд пробился в полуфинал Уимблдона. Там он вполне может вновь встретиться с Алькарасом. Конечно, если тот не допустит сенсации и расправится с Томми Полом в четвертьфинале. И тогда Даниилу вновь предстоит сотворить подобие чуда. Ведь в последних пяти дуэлях он лишь однажды превзошёл испанца. Правда, произошло это в полуфинале US Open.