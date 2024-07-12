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Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

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Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал Уимблдона.
Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона
  • Gettyimages.ru

В полуфинале он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 59 минут.

В активе россиянина пять подач навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх. На счету его соперника шесть эйсов, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов.

В финале Алькарас сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти — Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что Модрич посетил полуфинал Уимблдона между Медведевым и Алькарасом.

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