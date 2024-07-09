Медведев и Алькарас второй год подряд сыграют в полуфинале Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании — 2024.

В четвертьфинальном матче россиянин одолел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Таким образом, Медведев в полуфинале Уимблдона сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. В прошлом году теннисисты уже встречались на этой стадии турнира. Тогда победу одержал испанский спортсмен.

Ранее сообщалось, что Медведев прервал серию из пяти поражений подряд в матчах с Синнером.