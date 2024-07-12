Вопреки решению о пропуске Олимпиады: борец Мамедов принял индивидуальное приглашение МОК

Шамиль Мамедов вошёл в финальный список спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже. Он стал единственным из российских борцов, кто принял индивидуальное приглашение МОК, вопреки решению исполкома ФСБР о пропуске Игр. Однако глава федерации Михаил Мамиашвили называет его решение неокончательным и ожидает, что ситуация прояснится в ближайшие дни.

Пресс-служба Объединённого мира борьбы опубликовала окончательный список спортсменов, которые выступят на парижской Олимпиаде. В него, вопреки принятому ранее решению Федерации спортивной борьбы России об отказе от участия в Играх, вошёл один отечественный атлет — Шамиль Мамедов. Он выступает в вольном стиле в категории до 65 кг. Подтверждает эту информацию и официальный сайт МОК, где опубликованы данные о приглашениях в Париж и их статусе — приняты или отклонены.

У восьми из десяти спортсменов с российскими паспортами там значится пометка «первоначально принято, но впоследствии отклонено». Сразу отказалась от выступления из-за травмы Вероника Чумикова. А вот Мамедов, вероятно, решил всё-таки отправиться на Олимпиаду, несмотря на решение исполкома федерации. Однако Михаил Мамиашвили ещё сохраняет надежду вразумить спортсмена. Глава ФСБР отметил, что окончательного решения ещё нет и ситуация прояснится в ближайшие несколько дней.

Мамедов — бронзовый призёр прошлогоднего чемпионата мира. Именно эта медаль принесла сборной России лицензию на Олимпиаду в этой весовой категории. Однако внутри страны у 23-летнего спортсмена была серьёзная конкуренция в лице бронзового призёра Токио Гаджимурада Рашидова. Зимой Шамиль вынужден был пропустить чемпионат Европы, так как тренеры национальной команды отдали предпочтение более опытному и титулованному сопернику. Причём между борцами даже устраивалась контрольная схватка за право выступить в Будапеште — и Мамедов её выиграл, однако, по мнению тренеров, недостаточно убедительно. А с учётом того, что Рашидов стал победителем престижного турнира — Кубка Ивана Ярыгина, — именно он и отправился на Евро. Там Гаджимурад стал серебряным призёром, уступив в финале бывшему соотечественнику Исламу Дудаеву, ныне представляющему Албанию.

Однако среди кандидатов на участие в ОИ именно Мамедов был номинальным первым номером, о чём заявлял главный тренер команды Хаджимурат Гацалов.

«Он один из наших лидеров, способных бороться за золото Игр. Его мы и планировали отправлять», — говорил специалист в июне после оглашения «списка 14» специальной комиссией МОК.

В нём тогда оказались десять представителей борьбы, притом что российские спортсмены завоевали 16 лицензий. В перечне не оказалось лидеров в своих весовых категориях Абдулрашида Садулаева, Заурбека Сидакова, Заура Угуева и Мусы Евлоева. Тем не менее первоначально в ФСБР рекомендовали всем спортсменам, получившим приглашения, ответить на них согласием и готовиться к Олимпиаде. Мамиашвили в интервью RT говорил, что не поддерживает призывы закрываться от мира и сжигать мосты.

«Если бы мы в своё время хлопнули дверью, сегодня имели бы в мировой борьбе совершенно иной морально-психологический климат. Здесь же всё просто, в точности по поговорке: «Нет тела — нет дела». Все разговоры о том, что без нас на Западе не обойдутся, — это в пользу бедных. Прекрасно обойдутся. Некоторые даже будут рады тому, что нет былой конкуренции. Но наше присутствие в борцовском мире — это прежде всего тиражирование тех ценностей, которые всегда у нас были. Навязывание того, что мы сейчас постоянно слышим из уст высших руководителей Международного олимпийского комитета, а именно доносительства, разделения по политическим лагерям, отмены рукопожатий и так далее, — это совершенно не присуще борцовской среде», — отмечал он.

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Однако вектор поменялся кардинально — в том числе после того, как о своём отказе участвовать в Играх объявили дзюдоисты. Там МОК срезал две трети сборной, допустив к соревнованиям лишь четырёх спортсменов при дюжине завоёванных лицензий. Причём путёвки получили, как водится, не первые номера. Интересно, что там тоже была аналогичная Мамедову история: Махмадбек Махмадбеков принял приглашение МОК, однако очень быстро затем отозвал его. На этом фоне призыв к тотальному бойкоту прозвучал в том числе из уст главы Международной федерации бокса Умара Кремлёва. И 6 июля ФСБР провёл расширенное совещание с тренерским штабом сборных и спортсменами, после чего было принято единогласное решение — в Париж не ехать никому.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды, мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого — подорвать принцип единства нашей команды», — говорится в официальном заявлении федерации.

Очевидно, что попытка Мамедова плыть против течения воспринята руководством сборной в штыки. Но формально заставить его отказаться от поездки в Париж в ФСБР не могут, так как приглашения индивидуальные. Остаётся только дождаться окончательного решения атлета.

«Я с ним разговаривал по принятию решения исполкомом, и категорических позиций я у него не видел. Я надеюсь, что ещё и с ним переговорю, и с его наставником, переговорим и с главным тренером. Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой», — заявил Мамиашвили.