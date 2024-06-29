Васильев: отказ российских дзюдоистов от участия в ОИ вызывает уважение

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении Федерации дзюдо России не отправлять спортсменов на Олимпиаду.

«Руководители Федерации дзюдо России — просто молодцы, я им аплодирую. Конечно, на такие вещи надо реагировать соответствующим образом. Показать им, что надо не унижаться, а сохранить чувство собственного достоинства. То, что Федерация дзюдо России в полном составе отказалась от участия в Олимпийских играх, вызывает только уважение и самые благородные чувства», — приводит слова Васильева РИА Новости.

28 июня МОК опубликовал обновлённый список допущенных до Олимпиады. Среди российских дзюдоистов в него попали Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Позже стало известно, что российские дзюдоисты не примут участия в Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Мамиашвили назвал отказ дзюдоистов от ОИ-2024 мужественным поступком.