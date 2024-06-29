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Мамиашвили назвал отказ дзюдоистов от ОИ-2024 мужественным поступком

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался о решении Федерации дзюдо России не отправлять спортсменов на Олимпиаду.
Мамиашвили назвал отказ дзюдоистов от ОИ-2024 мужественным поступком
  • РИА Новости

«Решение федерации дзюдо — это мужественный и благородный поступок. Наши дзюдоисты достойно прошли все этапы и завоевали право участвовать в Олимпийских играх в честной и бескомпромиссной борьбе. Считаю, что они с гордо поднятой головой приняли данное решение», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

28 июня МОК опубликовал обновлённый список допущенных до Олимпиады. Среди российских дзюдоистов в него попали Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Позже стало известно, что российские дзюдоисты не примут участия в Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Михаил Мамиашвили заявил, что МОК выполняет политический заказ по недопуску российских спортсменов на Игры.

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