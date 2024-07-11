Мамиашвили: пока неясно, примет ли Мамедов участие в ОИ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о возможном участии Шамиля Мамедова в Олимпийских играх в Париже.

«Пока неясно, примет ли он участие в ОИ. На днях всё решится», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Пресс-служба Объединённого мира борьбы (UWW) сообщила, что Мамедов включён в заявку на олимпийский турнир.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что российские олимпийские чемпионы получили выплаты в 500 тыс. за недопуск на Игры-2024.