Мамедов включён в заявку олимпийского турнира по борьбе

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов включён в заявку на олимпийский турнир в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба Объединённого мира борьбы (UWW).

Он заявлен в весовую категорию до 65 кг.

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) появилась информация, что Мамедов принял приглашение выступить на Играх в Париже.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что российские олимпийские чемпионы получили выплаты в 500 тыс. за недопуск на Игры-2024.