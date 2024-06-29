Тернистый путь: Медведеву и Андреевой не повезло с жеребьёвкой на Уимблдоне, у Калинской и Рублёва сетки полегче

С 1 по 14 июля в Лондоне пройдёт третий в году турнир Большого шлема — Уимблдон. Даниилу Медведеву и Мирре Андреевой не слишком повезло с жеребьёвкой: первый попал в одну половину сетки с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, а второй придётся на старте сыграть с талантливой сверстницей Брендой Фрухвиртовой на пути ко встрече с Ариной Соболенко в четвёртом круге. По мнению Шамиля Тарпищева, выход во вторую неделю лондонского мэйджора хотя бы некоторых российских теннисистов уже станет успехом.

В понедельник, 1 июля, стартует третий турнир Большого шлема в сезоне — Уимблдон. В Лондон отправился солидный десант российских теннисистов: шесть мужчин и 11 женщин. Все они напрямую прошли в основную сетку по рейтингу, а вот через квалификацию в этом году никто из соотечественников пробиться не сумел.

«На траве совсем другой теннис, очень специфичный. Надо уметь играть на ней, и это совсем не наше покрытие — у нас кортов нет. Поэтому и из квалификации в основную сетку никто не прошёл. Поэтому многого от Уимблдона ожидать не стоит. Если кто выйдет во вторую неделю, это уже будет успех», — заявил по этому поводу президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии ТАСС.

Тем не менее, поклонники наверняка надеются на успешное выступление Даниила Медведева, хотя сложно сказать, в какой форме россиянин подходит к мэйджору. На траве в этом сезоне он сыграл всего два матча: на турнире в Галле победил Нуну Боржеша и уступил Чжан Чжичжэню, хотя вёл со счётом 4:1 в решающей партии на тай-брейке. Однако опыт прошлого года даёт поводы для оптимизма. Тогда уроженец Москвы на королевских кортах остановился в шаге от решающего матча, уступив в полуфинале будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. Испанец, напомним, одолел самого Новака Джоковича, который до этого праздновал триумф в Лондоне четыре раза подряд.

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На этот раз жеребьёвка вновь сложилась так, что Даниил и Карлос могут встретиться на той же стадии, но при этом уже в четвертьфинале Медведев может пересечься с первой ракеткой мира Янником Синнером. А на старте турнира пятого сеяного ожидает встреча с Александром Ковачевичем, занимающим 86-ю строчку рейтинга ATP. Между собой эти теннисисты ещё ни разу не играли, но вряд ли россиянин столкнётся с серьёзными проблемами, даже несмотря на то, что накануне он проиграл Новаку Джоковичу выставочный матч в теннисном клубе Херлингем. После встречи Даниил пошутил, что ему повезло не встретиться с сербом в первом круге Уимблдона.

Есть вопросы к форме Андрея Рублёва, ведь, по словам Тарпищева, игрок испытывает сложности со здоровьем, и ему «надо взять перерыв по медицинским причинам». Однако сам спортсмен не хочет пропускать мэйджор, хотя от участия в Олимпийских играх он уже отказался. В первом круге Андрею предстоит сыграть с малоизвестным аргентинцем из второй сотни рейтинга Франсиско Комесаньей, а из опасных соперников в его части сетки оказались Александр Зверев и Джокович.

Участие серба, к слову, оставалось под вопросом до самого дня жеребьёвки, которая состоялась в пятницу. Экс-первая ракетка мира травмировался во время «Ролан Гаррос», экстренно перенёс операцию на мениске и начал тренироваться только за две недели до старта Уимблдона. Серб подчёркивал, что снимется, если не будет чувствовать в себе силы побороться за восьмой трофей в Лондоне. В четверг он провёл тренировку с Синнером и проиграл ему сет со счётом 3:6, однако отказываться от участия всё-таки не стал.

В одну «восьмушку» с Ноле жеребьёвка определила Карена Хачанова и Аслана Карацева, которым предстоит сыграть друг с другом уже в первом круге. Павел Котов за выход во второй круг сразится с Джорданом Томпсоном, которого он в конце апреля обыгрывал на мадридском «Мастерсе».

Меньше всех повезло со стартовым раскладом Роману Сафиуллину, который в прошлом году на Уимблдоне сотворил настоящую сенсацию и добрался до четвертьфинала. На этот раз ему в соперники достался 26-й сеяный Франсиско Серундоло. С учётом того, что уроженец Подольска переживает очевидный спад результатов (его последняя победа в туре датирована началом апреля), крепкий аргентинец может стать для него непреодолимым барьером.

Что касается женской одиночки, то грядущий турнир станет первым Уимблдоном с 1996 года, на котором не сыграет ни одна из сестёр Уильямс. Серена завершила карьеру в 2022-м году, а Винус прошлым летом получила уайлд-кард и вылетела в первом же круге. В этом году старшую из сестёр, которая пока не объявила об уходе из спорта официально, чаще видят на светских мероприятиях, нежели на кортах. Так, недавно она вместе с Марией Шараповой побывала на Неделе высокой моды в Париже.

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А на лондонской траве ожидаются совсем иные героини. Явные фаворитки здесь известны — Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина, хотя, конечно, эксперты не сбрасывают со счетов и неожиданную прошлогоднюю чемпионку Маркету Вондроушову. Потенциально готова взять второй турнир Большого шлема и Кори Гауфф.

Среди россиянок особое внимание будет, несомненно, приковано к Мирре Андреевой, которая демонстрирует феноменальный прогресс. В прошлом году юная теннисистка пробивалась в основную сетку через квалификацию, а в этом уже вошла в число сеяных. Правда, жеребьёвка не была благосклонна к 17-летней уроженке Красноярска — на пути к четвертьфиналу она может встретиться с Паулой Бадосой, Каролиной Муховой, Дарьей Касаткиной и Ариной Соболенко, которая наверняка горит желанием взять реванш за обидное поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Правда, пока неясно, в какой форме белоруска подходит к Уимблдону, так как неделю назад она снялась с турнира в Берлине из-за травмы.

А начинать турнир Андреевой предстоит матчем с такой же дерзкой юниоркой — Брендой Фрухвиртовой. Силы на траве в этом сезоне Мирра опробовала только раз и не слишком успешно: на старте соревнований в Бад-Хомбурге она в трёх сетах уступила Даяне Ястремской.

Учитывая большое представительство россиянок, объяснимо, что многие из них будут пересекаться на разных стадиях. Так, вместе в одной из секций оказались сразу три отечественные теннисистки — Анна Калинская, Элина Аванесян и Людмила Самсонова, так что в четвёртый круг при удачном стечении обстоятельств выйдет лишь одна из них. Предпочтение тут стоит отдать девушке Синнера, которая показала весьма качественный теннис на недавнем травяном турнире в Берлине, где отдала выигранный финал Джессике Пегуле. Интересно, что в Лондоне девушки вновь могут скрестить ракетки, только теперь на стадии четвертьфинала.

Анастасия Потапова и Анна Блинкова могут сойтись друг с другом уже во втором раунде, а Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова — в четвёртом. Правда, последней будет непросто на пути к этой встрече, ведь уже в стартовом матче ей досталась хозяйка кортов и победительница US Open-2021 Эмма Радукану.

Вероника Кудерметова начнёт турнир встречей с Барборой Крейчиковой, над которой она брала верх в трёх встречах подряд, а дальше по сетке её могут ожидать Вондроушова и Свёнтек. Диане Шнайдер, которая шикарно провела текущую неделю и вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге, предстоит дебютировать на Уимблдоне. В прошлом году она делала попытку пробиться в основную сетку через квалификацию, но не добилась успеха, а теперь её рейтинг позволил избежать отборочного этапа. Первую встречу на королевских кортах россиянка проведёт с Каролиной Плишковой, одолеть которую ей вполне по силам. Но в одной секции со Шнайдер также расположились Виктория Азаренко, Наоми Осака, Эмма Наварро и Гауф.