Хачанов сыграет с Карацевым в первом круге Уимблдона

Состоялась жеребьёвка первого раунда Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде.

Даниил Медведев сыграет с американцем Александром Ковачевичем, Андрей Рублёв — с аргентинцем Франсиско Комесаной.

Карен Хачанов встретится с соотечественником Асланом Карацевым, Павел Котов — с Джорданом Томпсоном из Австралии, Роман Сафиуллин — с Франсиско Черундоло из Аргентины.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер на старте турнира сыграет с немцем Янником Ханфманном.

Турнир пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что болельщики не смогут проносить флаг России на трибуны во время Уимблдона.