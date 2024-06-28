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Хачанов сыграет с Карацевым в первом круге Уимблдона

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Состоялась жеребьёвка первого раунда Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде.
Хачанов сыграет с Карацевым в первом круге Уимблдона
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

Даниил Медведев сыграет с американцем Александром Ковачевичем, Андрей Рублёв — с аргентинцем Франсиско Комесаной.

Карен Хачанов встретится с соотечественником Асланом Карацевым, Павел Котов — с Джорданом Томпсоном из Австралии, Роман Сафиуллин — с Франсиско Черундоло из Аргентины.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер на старте турнира сыграет с немцем Янником Ханфманном.

Турнир пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что болельщики не смогут проносить флаг России на трибуны во время Уимблдона.

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