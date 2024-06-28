Стали известны соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона

Состоялась жеребьёвка первого круга Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.

Дарья Касаткина сыграет с китаянкой Чжан Шуай, Людмила Самсонова — с испанкой Ребекой Масаровой, Мирра Андреева — с чешкой Брендой Фрухвиртовой, Анна Калинская — с Панной Удварди из Венгрии.

Екатерина Александрова встретится с Эммой Радукану (Великобритания), Анастасия Павлюченкова — с Тэйлор Таунсенд (США), Диана Шнайдер — с Каролиной Плишковой (Чехия), Анна Блинкова — с Каролин Гарсия (Франция), Анастасия Потапова — с Бернардой Перой (США), Вероника Кудерметова — с Барборой Крейчиковой (Чехия), Элина Аванесян — с Ангелиной Калининой (Украина).

Турнир пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Хачанов сыграет с Карацевым в первом круге Уимблдона.