Автор первого хет-трика в истории сборной России: на 53-м году жизни в США скончался хоккеист Березин

В США на 53-м году жизни скончался бывший нападающий сборной России Сергей Березин. По словам чемпиона мира Андрея Маркова, в последние годы коллега проживал во Флориде, где в том числе тренировал детские команды. На родине уроженец Воскресенска выступал за «Химик» и ЦСКА, а в составе национальной команды принял участие в четырёх первенствах планеты, Олимпиаде и Кубке мира. Также он восемь лет провёл в НХЛ, пять из которых отдал «Торонто». Президент ФХР Владислав Третьяк назвал его уход большой потерей для всего отечественного хоккея.

«Сергея любили болельщики сборной России»

Бывший хоккеист Сергей Березин скончался в возрасте 52 лет. Первой о трагедии сообщила Ассоциация игроков НХЛ.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим товарищам Сергея по команде в это крайне трудное время», — говорится в посте в соцсетях NHLPA. Почтили память спортсмена и в «Торонто», в составе которого тот отыграл пять сезонов.

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«Мы крайне опечалены новостью о внезапной кончине Сергея Березина. В 1994-м он был задрафтован в «Мэйпл Лифс» и провёл в команде пять сезонов. Он занимает 32-е место в списке лидеров «Торонто» по голам в плей-офф. В это трудное время наши мысли с семьёй и друзьями Сергея», — говорится в сообщении.

А президент ФХР Владислав Третьяк назвал произошедшее огромной потерей для всего российского хоккея. Он подчеркнул, что нападающего обожали абсолютно везде, где он выступал, за яркую игру и высокую результативность.

«Главное — Сергея любили болельщики сборной России, поскольку в трудные 90‑е, когда многие отказывались, он всегда по первому зову приезжал на чемпионаты мира. Играл на Олимпиаде и Кубке планеты, стал автором первого хет‑трика в истории национальной команды. Выражаю искренние соболезнования семье Сергея и всем, кто его знал», — цитирует руководителя «Матч ТВ».

При этом о причинах смерти ничего не сообщается. Только олимпийский чемпион Валерий Каменский, хорошо знавший Березина, упомянул о якобы имевшихся у него проблемах с печенью.

Пять сезонов в «Торонто» и четыре чемпионата мира

Сергея смело можно отнести к категории спортсменов, которые пусть и не стали полноценными звёздами, но оставили след в истории. Он не был всесторонне развитым исполнителем и, например, не мог похвастать богатырским телосложением, зато обладал качествами, которые особенно ценятся болельщиками везде — скоростью и интеллектом. Неслучайно его даже сравнивали с Павлом Буре. Самое важное — форвард справлялся с прямыми обязанностями: много забивал.

Березин родился в Воскресенске. Уже в семь лет мальчик начал заниматься в местном «Химике», во времена СССР регулярно бросавшем вызов ЦСКА.

После распада СССР и отъезда многих игроков за океан молодой талант получал всё больше практики и пользовался шансами. Например, в сезоне-1993/94 он набрал 41 очко в 40 матчах.

В итоге на него обратил внимание возглавлявший тогда сборную России Виктор Тихонов. Березина взяли на Олимпиаду в Лиллехаммере, где он трижды огорчил соперников и отдал две результативные передачи.

Тема национальной команды — вообще особенная в карьере уроженца Воскресенска. Как и говорил Третьяк, в 1990-е, когда многие легионеры отказывались в неё приезжать по разным причинам, форвард прилетал всегда. Помимо ОИ-94, он принял участие в четырёх первенствах планеты и одном Кубке мира.

Безусловно, самым ярким для него получился ЧМ-1995 в Швеции, где Березин не только стал лучшим снайпером турнира с семью шайбами, но и во встрече со Швейцарией оформил дебютный хет-трик в истории сборной России. В общей сложности в её ростере он записал себе в актив 34 (23 + 11) очка во всех соревнованиях.

Удалось ему проявить себя и в НХЛ, хотя атлет был задрафтован «Торонто» под скромным 256-м номером. Причём своеобразным трамплином за океан послужила Германия, где он пересёкся с бывшим наставником «Химика» Владимиром Васильевым. Под его руководством россиянин за два года превратился в главную звезду Бундеслиги. Он не только становился чемпионом страны и лучшим снайпером турнира, но и дважды признавался MVP национального первенства.

Уже в 1996-м Березин перебрался в «Торонто», где провёл пять ярких сезонов. В дебютном вовсе выбил 41 очко в регулярке (25 + 16), став одним из лучших новичков «Мэйпл Лифс».

Но настоящий прорыв произошёл спустя два года, когда команду с клеймом вечного неудачника принял Пэт Куинн. Он привил подопечным уверенность в себе и поставил яркий атакующий хоккей. Самым благотворным образом это сказалось и на статистике россиянина, в регулярке установившего личные рекорды по количеству как голов (37), так и баллов (59).

Пошумел «Торонто» и в плей-офф, где добрался до финала конференции. А Березин запомнился судьбоносным броском в серии с «Питтсбургом», который вывел команду во второй раунд.

В сезоне-2000/01 Сергей ещё раз достиг планки в 50 очков в регулярке, но, несмотря на это, был обменян в «Финикс». Далее он буквально менял клубы как перчатки, но нигде не сумел толком закрепиться: «Монреаль», «Чикаго», «Вашингтон».

В 2003-м серебряный призёр МЧМ вернулся на родину в ЦСКА, но спустя год завершил карьеру — всего в 33. Повесив коньки на гвоздь, спортсмен перебрался обратно в США и занялся бизнесом. В 2015 году бывшего хоккеиста арестовали по обвинению в махинациях с медицинскими страховками, но тюремного срока ему удалось избежать.

«Воспринимаю Серёгу как часть своей семьи»

Лично знавшие Березина люди отзывались о нём с максимальной теплотой. Например, Каменский заверил, что его будут помнить всегда.

«Он из Воскресенска, как и я. Это шок. Жалко, когда такие люди уходят. Подробностей, к сожалению, не знаю. По неподтверждённой информации, у него что-то было с печенью. Хороший парень и игрок. Светлая память. Будем помнить, особенно в Воскресенске», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Для чемпиона мира Андрея Маркова бывший форвард «Торонто» вовсе был особенным человеком, поскольку проводил с ним индивидуальные тренировки и помог выступать до 40. Он признался, что уже приобрёл билеты во Флориду, чтобы успеть на похороны.

«Мы из одного города — Воскресенска. Помню, как в детстве ходил смотреть на его игру в «Химике». Он являлся нашим кумиром. А лично познакомились, когда его обменяли в «Монреаль». Мы сдружились, и я воспринимаю Серёгу как часть своей семьи. Много времени проводили вместе, крепко дружили», — рассказал Марков «Матч ТВ».

По его словам, Березин, хотя не был на слуху, в последнее время организовывал тренировочные лагеря во Флориде, где работал в том числе обладатель Кубка Стэнли — 2024 Александр Барков.

«Сергей занимался развитием молодых ребят. Тренировал детские местные команды. Много времени уделял и семье — кстати, его 14‑летний сын очень хорошо играет в теннис, подаёт надежды», — добавил Марков.

А экс-скаут «Торонто» Леонид Вайсфельд хорошо знал Березина, поскольку был причастен к его драфту в НХЛ.

«Мы взяли его низко, только в десятом раунде, и Березин не считался суперзвездой. Но его отличало редкое качество — ему вообще не были нужны партнёры. Без разницы, с кем его ставили, даже какое‑то полено в тройку можно дать — Сергей просто колотил голы в каждом матче. Я своим сказал, что этого парня надо обязательно брать», — вспомнил Вайсфельд.

По его мнению, в составе «Мэйпл Лифс» форвард провёл пять весьма добротных сезонов и заслужил от партнёров лестные сравнения с самим Павлом Буре.

«Исполнителей такого плана, которые абсолютно независимы от одноклубников, очень мало. Бросок, катание у Березина были очень хорошими. Когда он закончил играть, я с ним не общался. И теперь потрясён тем, что произошло. Выражаю искренние соболезнования семье Сергея, это страшная потеря», — добавил Вайсфельд.