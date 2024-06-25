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В возрасте 85 лет ушёл из жизни первый тренер Третьяка

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Бывший тренер московского «Динамо» Виталий Ерфилов ушёл из жизни в возрасте 85 лет.
В возрасте 85 лет ушёл из жизни первый тренер Третьяка

«После ухода из «Динамо» заслуженный тренер СССР продолжил воспитывать новые поколения вратарей в специальных вратарских школах. Виталий Ерфилов никогда не забывал о важности и значимости специфики работы с голкиперами», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба. 

Бело-голубые выразили искренние соболезнования родным и близким специалиста.

Ерфилов начал свой тренерский путь в 1961 году в хоккейной школе ЦСКА, где под его руководством занимался будущий прославленный голкипер Владислав Третьяк.

Ранее сообщалось, что на 77-м году жизни умер бывший врач «Спартака» Юрий Васильков.

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