В возрасте 85 лет ушёл из жизни первый тренер Третьяка

Бывший тренер московского «Динамо» Виталий Ерфилов ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

«После ухода из «Динамо» заслуженный тренер СССР продолжил воспитывать новые поколения вратарей в специальных вратарских школах. Виталий Ерфилов никогда не забывал о важности и значимости специфики работы с голкиперами», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Бело-голубые выразили искренние соболезнования родным и близким специалиста.

Ерфилов начал свой тренерский путь в 1961 году в хоккейной школе ЦСКА, где под его руководством занимался будущий прославленный голкипер Владислав Третьяк.

Ранее сообщалось, что на 77-м году жизни умер бывший врач «Спартака» Юрий Васильков.