Прощание с хоккейным тренером Кольцовым пройдёт 27 апреля в Минске
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Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Белоруссии.
19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Константин Кольцов.
Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург» с 2002 по 2004 год, а также с 2005-го по 2006-й.
Ранее Соболенко впервые прокомментировала смерть Кольцова.