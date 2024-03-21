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Теннисистка Соболенко впервые прокомментировала смерть Кольцова

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала смерть бывшего возлюбленного экс-игрока клуба и тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, моё сердце разбито. Пожалуйста, уважайте моб личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время», — написала Соболенко в соцсетях.

19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Кольцов. 

Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург» с 2002 по 2004 год, а также с 2005-го по 2006-й.

Ранее Соболенко провела тренировку в Майами после смерти Кольцова.

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