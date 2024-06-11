В Новосибирской области умер 12-летний хоккеист команды «Кристалл»

Хоккеист бердского «Кристалла» Макар Кириенко ушёл из жизни в возрасте 12 лет.

Юный хоккеист умер 8 июня, причины смерти на данный момент неизвестны.

«Три дня он боролся за жизнь, как три периода в хоккее. Он ярко жил, ярко играл, но ушёл спокойно», — говорится в сообщении на странице клуба из Бердска в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что мальчик был признан лучшим защитником Cибирского федерального округа в сезоне-2023/24.

Ранее сообщалось, что гроссмейстер Бешуков умер в возрасте 53 лет.