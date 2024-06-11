В Новосибирской области умер 12-летний хоккеист команды «Кристалл»
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Юный хоккеист умер 8 июня, причины смерти на данный момент неизвестны.
«Три дня он боролся за жизнь, как три периода в хоккее. Он ярко жил, ярко играл, но ушёл спокойно», — говорится в сообщении на странице клуба из Бердска в социальной сети «ВКонтакте».
В сообщении отмечается, что мальчик был признан лучшим защитником Cибирского федерального округа в сезоне-2023/24.
Ранее сообщалось, что гроссмейстер Бешуков умер в возрасте 53 лет.