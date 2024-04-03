Тело белорусского хоккеиста и тренера Кольцова кремировали в США

Первый тренер Константина Кольцова Владислав Остапенко сообщил, что тело белорусского хоккеиста кремировали в США.

«Его тело кремировали в Америке. Прах должны привезти на родину. Ждём пока информации когда», — приводит слова Остапенко ТАСС.

19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею Кольцов.

Напомним, что он являлся обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева». Форвард выступал за «Питтсбург» с 2002 по 2004 год, а также с 2005-го по 2006-й.

Ранее Соболенко впервые прокомментировала смерть Кольцова.