Марков: сейчас вылетаю во Флориду на похороны Березина, потерял брата

Бывший защитник «Монреаля» Андрей Марков отреагировал на смерть экс-нападающего сборной России по хоккею Сергея Березина.

«Вчера мне позвонила его жена из Флориды и сообщила эту ужасную новость. Пока нет подробностей, что произошло», — цитирует Маркова «Матч ТВ».

Он добавил, что Березин был в хоккее и занимался развитием молодых игроков.

«Я уже купил билет, сейчас вылетаю во Флориду на похороны. У меня такое чувство, словно я потерял брата», — отметил он.

Сегодня стало известно, что на 53-м году жизни умер бывший нападающий сборной России Березин. Хоккеист — автор первого хет‑трика в истории сборной России по хоккею. Этим достижением он отметился 25 апреля 1995 года в матче с командой Швейцарии (8:0).

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