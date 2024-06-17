«Она сказала «да»: фигуристы Трусова и Игнатов объявили о помолвке

Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой, девушка ответила согласием. По мнению Натальи Бестемьяновой и Алексея Железнякова, этот важный шаг в жизни фигуристки означает, что она вряд ли возобновит профессиональную карьеру. Вице-чемпионка Пекина не выступает на официальных соревнованиях с осени 2022 года.

Понедельник в фигурном катании начался с новости, которая произвела настоящий фурор. Александра Трусова и Макар Игнатов объявили о помолвке. Молодой человек под покровом ночи сделал предложение руки и сердца вице-чемпионке пекинской Олимпиады в своём родном городе Санкт-Петербурге, и она ответила согласием.

Фигуристам удалось удивить не только поклонников, но и коллег. Некоторые из них, поздравляя пару, признавались, что были шокированы этим сообщением. Наверное, такая реакция объясняется небольшим сроком отношений Александры и Макара, ведь они начали встречаться лишь незадолго до Нового года. А перед этим девушка пережила болезненное расставание с Марком Кондратюком. Но влюблённые уверены в своих чувствах.

Об этом свидетельствует не только помолвка, но и другой серьёзный шаг со стороны Игнатова, который в начале мая сменил тренерский штаб и переехал из Северной столицы в Москву. Теперь уже очевидно, что этот выбор был сделан не только и не столько из спортивных соображений.

Между тем в череде многочисленных поздравлений раз за разом звучал вопрос о влиянии предстоящего замужества на возможное возобновление карьеры серебряной медалистки Пекина. Хотя, учитывая события последних двух лет, его, пожалуй, следует ставить совсем иначе: станет ли свадьба тем фактором, который подтолкнёт фигуристку честно объявить о завершении карьеры, чего до сих пор так и не сделали ни Алина Загитова, ни Евгения Медведева, ни Анна Щербакова?

«Замуж выходят, чтобы рожать детей. Так что Саша на лёд уже не вернётся, тут не стоит лицемерить. Думаю, что все это прекрасно понимают», — заметила по этому поводу олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «Матч ТВ».

Аналогичное мнение высказал и Алексей Железняков, бывший хореограф группы Этери Тутберидзе. По его словам, когда появляются семья и дети, очень сложно уделять время фигурному катанию и большому спорту, поэтому Александра теперь «будет заниматься именно семьёй».

Возможно, рассуждения о скором пополнении слишком преждевременны, ведь и свадьбы ещё не было. Но предпосылок к возвращению и помимо наметившейся свадьбы давно не наблюдается. В последний раз Трусова выходила на соревновательный лёд осенью 2022 года. Тогда она вновь покинула команду Этери Тутберидзе и перебралась к Светлане Соколовской. В переходе тоже была замешана любовь — фигуристка хотела быть поближе к своему тогдашнему молодому человеку Кондратюку.

Она приняла участие в двух этапах Гран-при России, где заняла второе и третье места, а затем снялась с чемпионата страны, сославшись на высокую температуру. И больше на официальные соревнования даже не заявлялась.

Впрочем, что Александра несколько охладела к соревнованиям, стало ясно ещё в межсезонье. В то время как большинство её коллег оттачивали новые программы, Трусова пробовала силы в лёгкой атлетике — даже приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину в «Лужниках» — и каталась в шоу. Там она также шла на разрыв шаблонов, пробуя парные элементы. Не добавляло мотивации к тяжёлым изнуряющим тренировкам и отстранение от международных турниров: перспектива дотянуть до следующей Олимпиады и всё-таки взять заветное золото стала совсем призрачной.

Так что постепенно имя Трусовой перекочевало из спортивной хроники в светскую, а сама она превратилась в настоящую медийную персону. В прошлом году ко дню рождения фигуристка презентовала клип на песню в своём исполнении, а позже выпустила ещё один трек совместно с подругами — Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

Но основной деятельностью Александры стало выступление в шоу. Ещё в пору тренировок в «Ангелах Плющенко» она начала кататься в ледовых постановках двукратного олимпийского чемпиона, а после Игр в Пекине стала одной из главных звёзд.

«У нас пока четыре примы: Саша Трусова, Юля Липницкая, Алёна Косторная и Соня Муравьёва. Это те люди, у которых есть ключевые роли, как в балете, и которые присутствуют на афишах», — отмечала в интервью «Спорт-Экспрессу» Яна Рудковская.

Ещё в прошлом году в этих постановках был активно задействован Кондратюк, однако после разрыва личных отношений с Александрой Марка перестали приглашать к Плющенко. Теперь его место в шоу занял Игнатов.

«Мы прислушиваемся к Сашиным пожеланиям, особенно если это касается главных мужских ролей, когда ребята играют её возлюбленных, например. Ей же катать с ним, не нам», — признала влияние спортсменки Рудковская.

Предстоящей осенью и зимой будущим молодожёнам предстоит сыграть вместе в «Золушке», где они исполнят главные роли и «прорепетируют» свадьбу. Где и когда она состоится, пока неизвестно.

«Очень рада за ребят. Очень красивая пара и очень талантливая. Не считаю, что 19 лет — рано. Любовь всегда влияет положительно. Самое главное, хочу пожелать счастья», — высказалась по поводу события Татьяна Тарасова.