Слухи о романе Щербаковой, образ Загитовой и слушания в CAS по медалям ОИ-2022: что обсуждают в мире фигурного катания

СМИ распространили информацию о романтических отношениях Анны Щербаковой и футболиста Максима Шнапцева, но олимпийская чемпионка опровергла эти сообщения. Алина Загитова пришла на церемонию вручения музыкальной премии в таком же платье, как певица Клава Кока. В Спортивном арбитражном суде прошли слушания о распределении медалей командного турнира Олимпиады в Пекине, а Международный союз конькобежцев урезал количество прыжков в произвольных программах одиночников с семи до шести. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Слухи о Щербаковой

Одним из главных ньюсмейкеров прошедшей недели в фигурном катании оказалась Анна Щербакова, хотя и не по своей воле. В СМИ появился целый ряд новостей об олимпийской чемпионке, часть которых она впоследствии опровергла. Источник ТАСС сообщил, что Анна прекратила сотрудничество с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Однако отмечалось, что она в любое время может вернуться — двери ледового центра для неё всегда открыты.

Впрочем, последнее многим показалось сомнительным, так как поклонники фигуристки выяснили один интересный момент: тренер отписалась от воспитанницы в социальных сетях. Сама Щербакова перестала быть фолловером Тутберидзе ещё в январе, когда та дала резонансное интервью по делу Камилы Валиевой и назвала её самой талантливой среди своих девочек.

Между тем издание Super распространило ещё более «сенсационную» информацию: якобы Щербакова больше года встречается с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым. В публикации даже фигурировал совместный снимок-селфи, сделанный самой Анной. Авторы утверждали, что молодые люди познакомились в апреле прошлого года на матче «Спартака». На этот раз двукратная чемпионка мира не смогла удержаться от комментария.

«Никогда не говорила о своей личной жизни, но, к сожалению, сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьёзных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — написала спортсменка в социальной сети, а также опубликовала гифку, иллюстрирующую её реакцию на происходящее.

Метко высказался по поводу ситуации экс-чемпион мира Александр Галлямов, припомнив давние споры по поводу того, какой из видов спорта самый популярный в стране.

«Фигурное катание — спорт №1 в России. Иначе бы ноунеймы не старались так примитивно пропиариться на фигуристках», — написал Александр в своём Telegram-канале.

Развлечения Трусовой

Александра Трусова вовсю наслаждается временем, пока в шоу Евгения Плющенко перерыв до сентября и можно отдохнуть на полную катушку. Отпуск вице-чемпионка Олимпиады провела в Таиланде вместе с Софьей Самоделкиной, а на минувшей неделе они также вместе побывали на шикарном празднике, посвящённом дню рождения трёхкратной чемпионки Европы по синхронному плаванию Анастасии Бахтыревой. Девушки от души натанцевались и пели под караоке. Интересно, что ночные развлечения никак не помешали имениннице спустя всего несколько дней завоевать золото на Играх БРИКС в составе акробатической группы.

А Трусова меж тем отправилась развивать свои навыки в флоубординге. Это такая разновидность сёрфинга на искусственных волнах. Саша встала на доску в одном из клубов Санкт-Петербурга под присмотром чемпионки страны Александры Корниловой. У Русской Ракеты получилось неплохо, она даже освоила разворот на 360 градусов. В прошлом году Трусова уже пробовала себя в этом виде спорта, но тогда ей не слишком хорошо удавалось устоять на ногах, так что прогресс налицо.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Образ Загитовой

Алина Загитова приняла участие в церемонии вручения премии МУЗ-ТВ. Фигуристка выбрала для мероприятия длинное чёрное платье с разрезом и асимметричным верхом. О своём образе она рассказывала подписчикам перед началом торжества.

«Сейчас я готовлюсь на съёмочку, а завтра вам советую смотреть премию МУЗ-ТВ. Во-первых, потому что у меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться. А второе — я готовлю для вас сюрприз, поэтому обязательно к просмотру», — сказала Алина в видео.

Пикантность ситуации заключается в том, что в таком же платье на премию пришла певица Клава Кока. Девушкам, пожалуй, повезло, что не Загитовой выпало награждать исполнительницу. Алина же вручала приз в номинации «Лучшее видео» — победителем в ней стал певец Мот с клипом «Случайности не случайны». Кроме того, фигуристка выходила на сцену вместе с Люсей Чеботиной — они вместе исполнили песню «Лучшая подруга». По признанию Загитовой, перед этим выступлением у неё было всего две репетиции.

«Сегодня был насыщенный день, полный интересных, неожиданных обстоятельств», — подвела итоги в своём Telegram-канале Загитова по возвращении с мероприятия.

Legion-Media

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Слушания в CAS

В День России в Спортивном арбитражном суде состоялись слушания по делу о перераспределении медалей Олимпиады 2022 года в командном турнире фигуристов. Как известно, после дисквалификации Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев присудил золото соревнований сборной США, японцы получили серебро, а Россия — бронзу. Национальный олимпийский комитет, ФФККР, а также все спортсмены, участвовавшие в команднике, подали апелляции на это решение. Большинство из фигуристов приняли участие в заседании, а главную речь от лица коллег произносил Никита Кацалапов.

«Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лёд не врёт», — написал по окончании заседания Александр Галлямов.

О сроках вынесения решения не сообщается. Известно только, что 22 июля суд планирует отдельно рассмотреть апелляцию Канады, которая считает, что бронза должна была достаться её сборной, а не российской.

При этом Татьяна Тарасова призвала не зацикливаться на решении CAS, смотреть в будущее, а не в прошлое.

«Нам пора перестать говорить на эту тему. Кого сейчас интересует медаль двухлетней давности? Я предлагаю смотреть вперёд, на следующую Олимпиаду — какими мы там будем, за что будем бороться, кто способен бороться, какая у нас будет команда, кто её будет представлять, кто будет лидером? У нас очень много вопросов, которые не сравнятся с теми, которые мы обсуждаем сейчас», — отметила прославленный тренер.

РИА Новости

© Александр Вильф

Новые правила ISU

Конгресс Международного союза конькобежцев сократил количество прыжков в произвольной программе с семи до шести, несмотря на активное сопротивление многих стран. Также были утверждены другие предложения техкома, включающие сокращение числа каскадов/секвенций с двух до трёх, разрешение троекратного повтора одного и того же прыжка, отмену базовой стоимости ойлера, а также введение хореографических вращения и поддержки в парах и ограничение прыжков в секвенциях двумя. Правда, нововведения вступят в силу только с постолимпийского сезона. Учитывая, что до него ещё два года и за это время пройдёт ещё два конгресса, вполне возможно, что решение будет пересмотрено.

Впрочем, по мнению Натальи Бестемьяновой, не стоит считать сокращение прыжковой части программ упрощением.

«В олимпийский сезон будет программа, в которой, помимо всех семи прыжковых элементов, можно будет включить сальто. Креативности должно прибавиться, и будут красивые программы, особенно у одиночниц будут не просто прыжки, а красивые прокаты», — подчеркнула олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Сальто по решению ISU можно будет включать в программы уже с этой осени, чему обрадовались многие фигуристы.

«Я доволен, что сальто включили в список разрешённых элементов. Мне кажется, оно сможет украсить программы. Безусловно, это опасный элемент, но зато очень зрелищный и эффектный», — сказал, в частности, чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев.

Подумывают о включении сальто в программу танцоры Софья Шевченко и Андрей Ежлов. Партнёр давно исполняет этот элемент в шоу и во время показательных, но ему хотелось бы сделать это параллельно с партнёршей.

«Но это планы точно не на предстоящий сезон. Она говорит, что страшно, но в целом, мне кажется, сможет его исполнить. Сальто не самый простой элемент в плане восприятия в голове. А по физическим данным Соня может его исполнить», — цитирует фигуриста «Матч ТВ».

РИА Новости

© Алексей Даничев

Произвольная Косторной и Куницы

Алёна Косторная и Георгий Куница анонсировали новую произвольную программу — это будет «Мастер и Маргарита» под «Великий бал Сатаны» Игоря Корнелюка из известного фильма. Её ребятам поставила Наталья Линичук.

«Постановщик у нашей программы прекрасный, супер-пупер-крутой. Музыка максимально известная, максимально обновлённая. Из золотого фонда фигурного катания», — рассказывала Алёна в конце мая.

Сейчас спортсмены проводят сборы в Сочи. По словам хореографа их группы Бетины Поповой, новая программа очень идёт Алёне и Георгию. Также она оценила их физическую форму.

«Набирают, набирают очень даже неплохо. Особенно учитывая, что были травма, операция, темпы очень хорошие», — подчеркнула Попова.

Но этот прогресс, судя по комментариям Косторной, даётся ей всё-таки непросто.

«Наверное, все спортсмены меня сейчас поймут. Сборы — тот промежуток времени, когда хочется закончить, и не только со спортом», — написала экс-чемпионка Европы в Telegram-канале.

РИА Новости

© Александр Вильф

Характер Кагановской

В минувшем сезоне своим прочтением «Мастера и Маргариты» удивили Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Они выступили с этим номером на турнире шоу-программ. А осенью пара Анжелики Крыловой дебютирует наконец на соревнованиях. Об особенностях работы с Кагановской тренер рассказала в интервью Первому каналу.

«С Василисой у нас особенный контакт, потому что она выращена мной как танцорша. Она каталась в Питере и приехала маленькая сюда, я её знаю с возраста 12 лет. Она выросла на моих глазах, ещё растёт и будет расти. Иногда бывают и разногласия, иногда я не согласна с её поведением. У неё тоже характер очень непростой. Хотя когда они катались в паре с Валерой (Ангелополом), думали, что Валера непростой, но она тоже не скажу что очень простая. Я считаю, что я человек номер один, который может её поставить на правильный путь, вывести всех тараканов, которые есть у неё в голове, и двигаться дальше», — отметила Крылова.

При этом тренер подчеркнула, что эта особенность характера помогает Кагановской быть лидером и собираться в ответственные моменты. Благодаря этому ей удавалось допускать меньше ошибок в соревнованиях, чем партнёру.

«Я чувствую с ней комфорт, но иногда её заносит — например, если ей что-то не нравится. Например, в постановке мы что-то делаем, она не будет говорить, она сразу уходит в себя. Занимает какое-то время, чтобы она из этого вышла», — призналась Крылова.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Надежды Гуменника

Пётр Гуменник выразил надежду, что ситуация с допуском российских спортсменов на международные соревнования изменится и у него появится возможность помериться силами с сильнейшими фигуристами мира.

«Конкуренция у нас и правда хорошая, сравнимая с мировым уровнем. Если «окно в Европу» появится, то я бы с удовольствием, конечно, туда пролез и посоревновался бы уже с европейцами, со всем миром. Этого я, конечно, жду уже давно. Было бы замечательно, если бы была такая возможность. Но пока такой возможности нет. У нас тоже вполне хорошие соревнования, интерес сохраняется — мне кажется, у зрителей он даже повысился за последние два года. Сам я тоже спрогрессировал за эти два года, и соперники не дают расслабиться», — высказался бронзовый призёр чемпионата России 2024 года.