Гуменник: конкуренция у нас в мужском катании хорошая, сравнимая с мировым уровнем

Российский фигурист Пётр Гуменник высказался об отсутствии международных соревнований.

«Конкуренция у нас правда хорошая, сравнимая с мировым уровнем. Если «окно в Европу» появится, то я бы с удовольствием, конечно, туда пролез и посоревновался бы уже с европейцами. Со всем миром. Этого я, конечно, жду уже давно», — сказал Гуменник в эфире подкаста на Первом канале.

Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022 года из-за политической ситуации в мире.

Ранее Роман Костомаров заявил, что хотел бы верить в то, что российские фигуристы смогут вернуться на мировую арену к Олимпиаде-2026.