Костомаров: мировые первенства и Олимпиада без участия россиян неполноценны
- РИА Новости
«Надеюсь, что так и будет. Фигурное катание, мировые первенства и Олимпиада без участия россиян — это неполноценный турнир называется, вот и всё», — приводит слова Костомарова «Матч ТВ».
Третьего июня стало известно, что ISU продлит отстранение российских фигуристов ещё на сезон.
Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022 года из-за политической ситуации в мире.
Ранее сообщалось, что Колобков считает, что отстранение россиян ударит по развитию фигурного катания в мире.