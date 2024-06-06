Костомаров: мировые первенства и Олимпиада без участия россиян неполноценны

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что хотел бы верить в то, что российские фигуристы смогут вернуться на мировую арену к Олимпиаде-2026.

«Надеюсь, что так и будет. Фигурное катание, мировые первенства и Олимпиада без участия россиян — это неполноценный турнир называется, вот и всё», — приводит слова Костомарова «Матч ТВ».

Третьего июня стало известно, что ISU продлит отстранение российских фигуристов ещё на сезон.

Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022 года из-за политической ситуации в мире.

Ранее сообщалось, что Колобков считает, что отстранение россиян ударит по развитию фигурного катания в мире.