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Колобков: отстранение россиян ударит по развитию фигурного катания в мире

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Бывший министр спорта России Павел Колобков считает, что отстранение россиян ударит по развитию фигурного катания в мире.
Колобков: отстранение россиян ударит по развитию фигурного катания в мире
  • РИА Новости

«Отстранение россиян ударит по развитию фигурного катания в мире. Мы же видим, как проходят турниры, включая чемпионат мира, насколько там снизился уровень. В фигурном катании все заинтересованы в том, чтобы в соревнованиях участвовали сильнейшие. А мы безусловные мировые лидеры», — приводит слова Колобкова РИА Новости.

Он отметил, что решение о недопуске российских фигуристов политическое.

3 июня стало известно, что ISU продлит отстранение российских фигуристов ещё на сезон.

Напомним, что российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с начала 2022-го из-за политической ситуации в мире.

Ранее Тарасова заявила, что конгресс ISU не имеет права замалчивать вопрос допуска России.

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