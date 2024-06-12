Логотипы на костюмах, возрастной ценз юниоров и обновление конституции: что обсуждают на конгрессе ISU в Лас-Вегасе

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лас-Вегасе был принят ряд принципиальных решений, касающихся развития фигурного катания. В частности, был повышен возрастной ценз у юниоров в парных дисциплинах. Кроме того, спортсменам разрешили наносить логотип производителя на соревновательные костюмы. Также делегаты одобрили работу над изменением конституции организации. Ей займутся специальные комиссии, а рассмотрят обновлённый документ на внеочередном конгрессе в 2025 году.

На текущей неделе в Лас-Вегасе проходит конгресс Международного союза конькобежцев, в котором принимают участие 250 представителей из 65 стран. Среди них и делегаты от России, в числе которых генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган и глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев. Участвует в конгрессе и почётный вице-президент ISU Александр Лакерник. Важность личного присутствия на подобных мероприятиях отметил Валентин Писеев, много лет возглавлявший ФФККР.

«Надо общаться с людьми, надо присутствовать на обсуждении технических вопросов. У ISU, членами которого мы являемся, новый президент, новый генеральный директор — нужно налаживать контакты с новым руководством, укреплять новые связи», — отмечал он в комментарии ТАСС.

Перед началом работы конгресса его участники почтили память ушедших из жизни членов союза, в том числе олимпийского чемпиона Александра Горшкова, которого не стало осенью 2022 года. В остальном «российского вопроса» на мероприятии никак не касались и возвращение атлетов на международную арену не обсуждали.

Во вступительной речи глава ISU Чжэ Ель Ким отметил, что организация должна быть открыта к тем изменениям, которые происходят в мире. С этим связано и решение о переработке конституции союза. Новый свод основополагающих правил будет принят на внеочередном конгрессе в следующем году.

«Для осуществления руководства и контроля за процессом пересмотра (конституции и общих правил ISU. — RT) будут назначены редакционный комитет и консультативная группа, которые гарантируют, что мнения всех членов ISU будут отражены. Одобрение данного проекта по модернизации — это значительный шаг вперёд для ISU, и мы надеемся на открытый подход и сотрудничество для достижения этой цели», — заметил Чжэ Ель Ким.

Также на конгрессе подвели финансовые итоги за 2023 год. ISU по-прежнему убыточен, хотя минус в бюджете сократился по сравнению с предыдущим годом. Если в 2022-м он составлял 18,2 млн швейцарских франков, то на этот раз — 8,6 млн. Тем не менее в союзе, безусловно, обеспокоены этим вопросом, поэтому внесли ряд изменений в правила. В частности, было решено налаживать связи с модной индустрией — ради этого фигуристам разрешили наносить логотипы производителей на костюмы и коньки.

Решение несколько спорное, потому что пошивом нарядов для спортсменов занимаются преимущественно частные дизайнеры, специализирующиеся конкретно на этом виде спорта, а не крупные бренды. Хотя, возможно, нововведение как раз и сможет что-то изменить на этом рынке. Но нашивки спонсоров по-прежнему запрещены.

Одним из важных решений, принятых за прошедшие дни конгресса, стало изменение возрастных порогов для юниоров в парном катании и танцах на льду. Так, в танцах теперь для обоих партнёров максимальный возраст составит 21 год (раньше ограничение для девушек — 19 лет), а в спортивных парах к действовавшему ранее ограничению добавили сразу два года: теперь девушки смогут выступать в юниорских соревнованиях до 21 года, юноши — до 23 лет. При этом максимальная разница между партнёрами должна составлять семь лет.

Такой скачок остался непонятен многим фигуристам и тренерам. В частности, Наталья Бестемьянова отметила, что только время покажет, насколько решение было правильным. А по мнению Елены Радионовой, вряд ли можно назвать юниорскими соревнования, где участвуют парни 23 лет. Странной назвал идею и хореограф Илья Авербух, выигравший в своё время два чемпионата мира среди юниоров.

«Основная идея нововведений в парном катании в том, чтобы рано выходящие юниоры не были задавлены на новом уровне взрослыми парами и искали свою дорогу. С другой стороны, пары, переходящие на взрослый уровень в 21 год, несколько сезонов набирались опыта во взрослом катании и к 24—25 годам начинали заявлять о себе. Возрастной ценз до 23 лет — такая искусственная история, немного странная. Адаптация во взрослом спорте всё равно занимает несколько лет, не знаю, насколько это логично», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

В числе предложений, которые предполагалось рассмотреть в рамках конгресса, было упрощение правил смены спортивного гражданства, вынесенное Федерацией фигурного катания Канады. Идея заключалась в том, что национальные федерации должны отпускать атлета под другой флаг сразу после получения формального запроса на открепление. Когда это предложение было впервые озвучено, его восприняли как вызов России, ведь по правилам ФФККР ожидание релиза фигуристом может растянуться на два года. Однако уже в Лас-Вегасе президент организации Кэрен Бутчер сняла этот вопрос с повестки. Таким образом, он не выносился на голосование.

«У федераций разные правила, требования, временные рамки и иногда выплаты, когда речь идёт о запросе разрешения (покинуть федерацию. — RT). Для ясности, простоты и справедливости мы с уважением отзываем данный пункт. Однако мы просим рассмотреть это как вариант модернизации устава и общих правил», — приводит слова Бутчер ТАСС.

Впереди ещё два дня конгресса и рассмотрение самого резонансного вопроса — об упрощении произвольных программ. Предлагается, в частности, сократить количество обязательных прыжков у одиночников с семи до шести, разрешить повторение одного прыжка до трёх раз (ранее было не более двух), отменить один из трёх каскадов и комбинаций, а одно вращение заменить на хореографическое. В парах предлагается урезать количество поддержек с уровнями с трёх до двух и убрать сольный прыжок. Пока решение ещё не принято, но отечественные фигуристы нововведения уже не приветствуют.

«Я пока не совсем понимаю, зачем убирать каскад. Все справлялись, прыгали. Чтобы повысить художественность? Но ведь когда каталась, например, Каролина Костнер, было всё — и выразительность, и прыжки. При желании компонентность и музыкальность можно отлично сочетать с семью прыжковыми элементами. А если кто-то не справляется с этим, то не думаю, что резко получится при шести прыжках», — написала в своём блоге Елизавета Туктамышева.

По мнению экс-чемпионки мира, фигурное катание вообще не нуждается в такой частой смене правил. А вот над судейством стоит как следует поработать.

«Главное, чтобы всех судили одинаково — как новичков, так и титулованных. Чтобы каждый прокат оценивали беспристрастно. Конечно, лидеры всегда получают больше, но это должно быть оправданно и не должно вызывать дополнительных дискуссий», — подчеркнула фигуристка.