Ряд европейских федераций поддержал упрощение программ в фигурном катании

Часть европейских федераций поддержали упрощение программ в фигурном катании.

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) рассматривают вопрос о сокращении прыжковых элементов в произвольной программе у одиночников с семи до шести, разрешении повторения одного прыжка трижды и замене одного вращения на хореографическое вращение.

«Главная цель — развлечь аудиторию, и мы считаем, что предлагаемые изменения предоставят больше возможностей для этого», — приводит ТАСС заявление делегата Ассоциации конькобежцев Норвегии.

Шведская федерация фигурного катания также заявила, что «решительно поддерживает предложение, выдвинутое техническим комитетом».

Ранее сообщалось, что ISU может создать компьютерную игру про фигурное катание.