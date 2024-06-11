ISU может создать компьютерную игру про фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о заинтересованности в создании компьютерной игры про фигурное катание.

Об этом было сообщено на конгрессе организации, который проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе.

Благодаря созданию игры в ISU рассчитывают популяризировать фигурное катание, привлечь новую аудиторию более молодого поколения, а также новых спортсменов.

По словам президента союза Чжэ Ель Кима, в ходе последнего чемпионата мира доля телезрителей моложе 34 лет составила всего 2,4%.

Напомним, что с 2022 года российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от международных соревнований.

Ранее Международный союз конькобежцев сообщил об убытках в размере 8,6 млн швейцарских франков.