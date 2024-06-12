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ISU повысил возрастные ограничения у юниоров в парном катании и танцах на льду

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Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил повышение возрастных ограничений для фигуристов в юниорском парном катании и танцах на льду.
ISU повысил возрастные ограничения у юниоров в парном катании и танцах на льду
  • РИА Новости

В спортивных парах девушки смогут выступать в юниорских соревнованиях до 21 года, юноши — до 23 лет. В танцах на льду девушки и юноши смогут выступать в юниорских соревнованиях до 21 года. Между двумя партнёрами допускается максимальная разница в возрасте в 7 лет.

«Это было сделано из соображений безопасности, чтобы обеспечить защиту от чрезмерной разницы в возрасте между мальчиком и девочкой», — сказал вице-президент Международного союза конькобежцев по фигурному катанию Бенуа Лавуа, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что в России будут придерживаться своего возрастного ценза в фигурном катании.

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