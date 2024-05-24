Коган заявил, что в России будут придерживаться своего возрастного ценза в фигурном катании

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что в России будут придерживаться своего возрастного ценза.

«Так же, как и раньше, мы придерживаемся своего видения, поэтому среди взрослых у нас будут выступать спортсмены с 16 лет, которым исполнится на 1 июля 16 лет», — приводит слова Когана ТАСС.

Конгресс ISU принял решение о повышении возрастного ценза. Нововведение вступило в силу с сезона-2023/24: минимальный возраст для участия во взрослых соревнованиях поднялся до 16 лет, а в сезоне-2024/25 он составит 17 лет.

Ранее Коган подтвердил открепление Самоделкиной и Морозов от ФФККР.