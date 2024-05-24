Коган подтвердил открепление Самоделкиной и Морозов от ФФККР
- РИА Новости
«Все эти спортсмены получат релиз от нас. После этого они должны получить документы от ISU. Только тогда они смогут выступать на международном уровне», — приводит слова Когана РИА Новости.
Накануне Казахстан сделал соответствующий запрос на переход фигуристки. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение. Теперь она сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне.
В СМИ сообщалось, что пара Морозов с россиянином Игорем Ерёменко распалась и фигуристка на данный момент тренируется с американцем Джеффри Ченом.
Ранее Авербух прокомментировал переход Самоделкиной в Казахстан.