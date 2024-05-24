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Коган подтвердил открепление Самоделкиной и Морозов от ФФККР

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о переходах Софьи Самоделкиной и Аннабель Морозов в другие национальные сборные.
Коган подтвердил открепление Самоделкиной и Морозов от ФФККР
  • РИА Новости

«Все эти спортсмены получат релиз от нас. После этого они должны получить документы от ISU. Только тогда они смогут выступать на международном уровне», — приводит слова Когана РИА Новости.

Накануне Казахстан сделал соответствующий запрос на переход фигуристки. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение. Теперь она сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне. 

В СМИ сообщалось, что пара Морозов с россиянином Игорем Ерёменко распалась и фигуристка на данный момент тренируется с американцем Джеффри Ченом.

Ранее Авербух прокомментировал переход Самоделкиной в Казахстан.

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