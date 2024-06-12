ISU — о решении по апелляции фигуристов из России: мы настроены оптимистично

Международный союз конькобежцев (ISU) в ночь с 12 на 13 июня рассмотрит апелляцию сборной России о лишении команды золотых медалей по итогам командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

«ISU смотрит на это дело оптимистично, потому что наше решение было логичным. Совет ISU постановил, что объяснения, предоставленные Камилой Валиевой и всей командой, достаточны, чтобы пересмотреть результаты в пользу бронзовой медали для команды ОКР», — сказал советник ISU по юридическим вопросам Майкл Гистлингер на совете организации.

Гистлингер отметил, что апелляция будет рассмотрена сегодня ночью по времени Лас-Вегаса.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что CAS может рассмотреть апелляцию Канады на бронзу российских фигуристов 22 июля.