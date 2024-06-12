ISU — о решении по апелляции фигуристов из России: мы настроены оптимистично
- РИА Новости
«ISU смотрит на это дело оптимистично, потому что наше решение было логичным. Совет ISU постановил, что объяснения, предоставленные Камилой Валиевой и всей командой, достаточны, чтобы пересмотреть результаты в пользу бронзовой медали для команды ОКР», — сказал советник ISU по юридическим вопросам Майкл Гистлингер на совете организации.
Гистлингер отметил, что апелляция будет рассмотрена сегодня ночью по времени Лас-Вегаса.
29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
Ранее сообщалось, что CAS может рассмотреть апелляцию Канады на бронзу российских фигуристов 22 июля.