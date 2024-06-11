ISU столкнулся с двумя случаями нарушения антидопинговых правил с 2022 года
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«Одно из них касается фигурного катания, второе — конькобежного спорта. Кейс с нарушением со стороны представителя фигурного катания связан с обнаружением запрещённой субстанции в крови, кейс из конькобежного спорта — с нарушениями в биологическом паспорте», — приводит слова Петришевич РИА Новости.
Имена нарушителей не разглашаются.
Ранее антидопинговые службы Италии подтвердили пропуск фигуристом Грасслем трёх тестов.