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ISU столкнулся с двумя случаями нарушения антидопинговых правил с 2022 года

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Председатель комиссии по этике Международного союза конькобежцев (ISU) Сью Петришевич рассказала, что организация столкнулась с двумя случаями нарушения антидопинговых правил с лета 2022 года.
ISU столкнулся с двумя случаями нарушения антидопинговых правил с 2022 года
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Одно из них касается фигурного катания, второе — конькобежного спорта. Кейс с нарушением со стороны представителя фигурного катания связан с обнаружением запрещённой субстанции в крови, кейс из конькобежного спорта — с нарушениями в биологическом паспорте», — приводит слова Петришевич РИА Новости.

Имена нарушителей не разглашаются.

Ранее антидопинговые службы Италии подтвердили пропуск фигуристом Грасслем трёх тестов.

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