ISU столкнулся с двумя случаями нарушения антидопинговых правил с 2022 года

Председатель комиссии по этике Международного союза конькобежцев (ISU) Сью Петришевич рассказала, что организация столкнулась с двумя случаями нарушения антидопинговых правил с лета 2022 года.

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