Галлямов — о слушаниях в CAS: надеемся на справедливое решение

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, сообщил, что олимпийская команда ОКР поучаствовала в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лёд не врёт», — написал Галлямов в Telegram-канале.

Сегодня CAS рассматривал апелляцию России на распределение медалей командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золота командного турнира, в котором участвовала фигуристка. Таким образом, россияне получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что Никита Кацалапов не смог присутствовать на пресс-конференции перед шоу из-за слушаний в CAS.