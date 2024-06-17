«За нами тянутся, нас хотят обыграть»: Далалоян о конкуренции в сборной, выступлении на Играх БРИКС и желании отдохнуть

Главная мотивация в связи с невозможностью выступать на Играх в Париже заключается в том, чтобы подавать пример молодым гимнастам. Об этом в интервью RT заявил олимпийский чемпион Артур Далалоян. По его словам, важно поддерживать высокий уровень в национальной команде и оставаться ориентиром для тех, кто голоден до побед. 28-летний спортсмен также объяснил, почему с удовольствием тренируется на базе «Озеро Круглое», поделился впечатлениями от участия в Играх БРИКС и признался, что последние два года его жизни вышли предельно насыщенными.

— После выступления в многоборье Никита Нагорный признал, что уделял тренировкам не слишком много времени перед Играми БРИКС. Соответственно, физическая форма оставляла желать лучшего. Что можете сказать о себе в этом отношении?

— Могу сказать абсолютно точно, что выступления в многоборье требуют 100%-ной подготовки и, соответственно, большого тренировочного объёма. Я этот объём проделал, поэтому спокойно выходил на помост, понимая, что пройти многоборье мне по силам.

— Что наиболее сильно расстроило?

— Финал на кольцах (Далалоян занял второе место, уступив турку Юнусу Эмре Гундогду 0,033 балла. — RT).

— Двукратный чемпион Европы Эмин Гарибов в своём комментарии отметил, что за один из начальных элементов вам могут снизить оценку. Как понимаю, именно это и произошло.

— Конечно же, я не в пиковой форме. Если учесть, что за день до финала было разыграно многоборье, понятно, что функциональное состояние садится. Всё-таки многоборье — это три часа почти непрерывной и очень большой нагрузки. Но всё равно оценка за выступление на кольцах расстроила. Возможно, потому, что именно эту комбинацию на многих предыдущих соревнованиях судьи воспринимали хорошо.

— После того как лучший квалификационный результат на кольцах показал Илья Заика, выступающий в Казани вне конкурса, в кругу вашей же гимнастической публики звучало, что отбор на Игры БРИКС был в вашем виде спорта не совсем справедливым. Ведь тот же Заика — действующий чемпион страны, но ему предпочли Давида Белявского. Вас подобные разговоры как-то задевали?

— Абсолютно нет. Я не могу говорить за других, но сам сразу после розыгрыша многоборья на чемпионате России, где я стал вторым после Даниела Маринова, дважды подходил к тренерскому штабу с вопросом: означает ли мой результат, что я завоевал право представлять страну на Играх БРИКС? Мне ответили, что да, все критерии соблюдены, никаких сомнений быть здесь не может: два сильнейших многоборца стопроцентно проходят в команду. Остальное, как понимаете, меня не касается.

— Не опустились руки, когда стало известно о возможном переносе Игр дружбы на следующий год?

— Конечно же, мы рассчитывали, что Игры дружбы состоятся в срок. Они, как и Игры БРИКС, были довольно большим дополнительным стимулом: всё-таки международные соревнования. Поэтому я старался работать так, чтобы не опускать уровень многоборья.

— Вы сами признавались, что после Игр в Токио был эмоциональный спад. А вскоре стало понятно, что на Олимпийские игры в Париж российские гимнасты, скорее всего, не поедут. В чём находили для себя мотивацию продолжать тренировки? Ради чего?

— Для меня мотивация сейчас заключается прежде всего в том, чтобы подавать пример. Чтобы не падал уровень внутри команды, чтобы те, кто только приходит в наш вид спорта, смотрели на нас и хотели заниматься гимнастикой. Для тех же молодых спортсменов мы — совершенно реальный ориентир. За нами тянутся, нас хотят обыграть.

Плюс приятно чувствовать себя конкурентоспособным. Всё-таки моя основная цель после Игр в Токио заключалась в том, чтобы не растерять позиции на протяжении следующего олимпийского цикла. Даже когда нас отстранили, я понимал, что совсем уж долго это продолжаться не может. Всё равно будут какие-то соревнования.

— А с чем был связан послеолимпийский спад?

— Я бы даже не стал называть это спадом. Когда достигаешь каких-то определённых целей, тем более таких, как олимпийское золото, ты просто как бы отпускаешь себя, ментально переключаешься, понимаешь, что впервые за 20 лет фактически непрерывных тренировок можешь дать себе возможность полностью отключиться от работы, разгрузить голову. Не находиться под постоянным давлением ответственности, необходимости очень жёстко держать себя в форме. Просто чуть более продолжительный отдых.

— Если бы с самого начала отстранения российских атлетов от международных стартов было известно, что для участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе не придётся подписывать никаких дополнительных деклараций, вы бы рассматривали для себя возможность поездки в Париж?

— Честно говоря, я не в курсе, как именно оформляется нейтральный статус, но у меня нет абсолютно никакого сожаления по поводу неучастия. И свою позицию я совершенно не собираюсь менять.

— Хоть иногда задаёте себе вопрос: что дальше? К чему готовиться? Всё-таки спортивная гимнастика — не тот вид спорта, где очередной четырёхлетний цикл даётся малой кровью.

— Конечно, в этом плане чувствуется, что тренироваться и выступать с каждым годом становится сложнее. Но ведь то, чем я занимаюсь, это не просто тренировки и соревнования, а образ жизни, который складывался на протяжении многих лет, и сейчас я его поддерживаю. Когда у меня появится чёткая уверенность, что я готов закончить карьеру, появится понимание, куда идти, и какой-то фундамент для того, чтобы начать другую жизнь, я задумаюсь о решении. Пока же гимнастика — это мой хлеб, как для каждого профессионального спортсмена. Это возможность кормить семью. Это работа, которую я должен выполнять, независимо от того, будут в этой жизни чемпионаты Европы и мира или нет.

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— Какие-то соображения по поводу послеспортивной жизни у вас уже имеются?

— Конечно. Просто я очень не люблю преждевременно делиться планами.

— Режим сейчас остаётся столь же жёстким, как был до Игр в Токио?

— Скажу так: ни на одни соревнования без полноценной подготовки на «Озере Круглом» и без полноценного тренерского контроля никто из спортсменов не попадает.

— Но перед Играми-то вы находились на «Круглом» фактически безвыездно.

— Я и раньше имел возможность выбираться со сборов домой, поскольку москвич, живу в Подмосковье и дорога с базы занимает максимум час. Конечно, до Игр режим был намного жёстче: я находился на «Круглом» с утра до позднего вечера, отрабатывал по две, а то и по три тренировки в день и только после этого меня могли отпустить. Сейчас тренеры дают определённые послабления, это связано ещё и с тем, что, помимо тренировочной работы, у меня появилась и другая занятость: семья, дети, какие-то проекты.

— Игры БРИКС показали, что конкуренция внутри сборной остаётся максимально жёсткой. Вы чувствуете связанный с этим дискомфорт?

— Я воспринимаю это как нормальный процесс, который сильно способствует собственному росту. Тренировка в зале, где ты один, и тренировка на базе — это совершенно разные вещи, прямо небо и земля.

— Согласна. Но, согласитесь, натаскивать на своей шкуре молодых не всегда бывает приятно.

— Это так. С другой стороны, мне нравится сознавать, что за моей спиной есть ребята, которые абсолютно готовы к тому, чтобы выигрывать, чтобы бросать вызов кому угодно. Которые как минимум не опустят ту планку, которую установили мы. Смена поколений, ничего более. И это надо уметь принимать с достоинством, даже когда проигрываешь.

— Текущее физическое состояние позволяет технически прогрессировать? Я имею в виду сложность упражнений.

— Даже в процессе подготовки к этим соревнованиям я старался не стоять на месте. Учил новые элементы, составлял более интересные комбинации. Понятно, что любое новшество в нашем виде спорта требует 100%-ной обкатки и, соответственно, времени, но всё равно хочется хотя бы попробовать то, что в силу разных причин не удавалось раньше.

— Я спросила в начале разговора, что вас расстроило на Играх БРИКС, а что порадовало.

— Атмосфера самих соревнований. В Казани гимнастические турниры всегда организованы очень хорошо, всегда много зрителей, а главное — люди не просто приходят на трибуны и молча там сидят, а очень хорошо понимают, что происходит на помосте. Бывает ведь и так, что зрителей много, а ты вообще не чувствуешь с ними никакой связи. В нашем виде спорта очень важно эту связь чувствовать. В этом плане было просто классно. Как и в деревне Игр. Было здорово всё это почувствовать.

— К Кубку России вы готовиться будете?

— Хочу взять небольшую паузу, отдохнуть, восстановиться хотя бы пару недель, привести в порядок голову. Всё-таки последние два года получились предельно насыщенными, причём не только в плане спортивной подготовки. Сложным был проект «Титаны» на ТНТ — съёмки отнимали много энергии. Многое будет зависеть от окончательного решения нашего спортивного руководства по Играм дружбы. Если они всё-таки состоятся, значит, планы на отдых придётся отложить.