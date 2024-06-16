Шубенков: по организации Игры БРИКС — просто пушка

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказался об организации Игр БРИКС в Казани.

«Мне не понравилось только моё второе место и результат 13,70 секунды. А в остальном соревнования отличные. Игры БРИКС — просто пушка по организации! Я понимаю, что масштабы чуть скромнее, чем в Париже (на Олимпиаде), я имею в виду количество участников. В остальном нет отличий от таких турниров, как чемпионат Европы в том числе», — цитирует Шубенкова «Матч ТВ».

Первое место занял Артём Макаренко, который пробежал дистанцию за 13,55 секунды. На втором месте расположился Шубенков (+0,15). Тройку замкнул представитель Китая Чжан Цзыцзюнь (+0,24).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 24 июня. Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.

Ранее мужская сборная России выиграла золото Игр БРИКС в эстафете 4 × 100 м.