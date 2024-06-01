Мельникова: любимый игрок в «Спартаке» — Промес

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассказала, что её любимым игроком в «Спартаке» является нападающий Квинси Промес.

«Квинси Промес! Меня всегда впечатляла его игра. Резкий, юркий футболист с физическими данными!» — цитирует Мельникову «Спорт-Экспресс».

Промес выступает за московский клуб с 2021 года.

Напомним, во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

По информации Het Parool, за форварда внесли залог, но ему запрещено покидать ОАЭ до вынесения решения по запросу об экстрадиции в Нидерланды.

Также суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Промес содержится под стражей в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.