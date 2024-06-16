Легкоатлетка Макаренко — об Играх БРИКС: эмоций как от большого старта нет
- РИА Новости
«Я надеюсь, никто даже и не говорил, что это то же самое. Поэтому, разумеется, полный бред сравнивать их. Эмоции от Игр БРИКС как от большого старта? Нет вообще», — приводит слова Макаренко «Спорт-Экспресс».
Игры БРИКС, стартовавшие 12 июня в Казани, будут проходить до 24 июня.
Участие в них примут около 5 тыс. спортсменов из 97 стран мира, они будут соревноваться в 27 различных видах спорта.
Ранее Макаренко высказалась о россиянах, которые допущены к Олимпийским играм в Париже.