«Мы возвращаемся к советской системе»: Ростовцев о подготовке спортсменов сборной, факторе Шашилова и стрельбе Латыпова

Конкуренция групп на протяжении двух последних сезонов позволила сформировать костяк из лучших отечественных биатлонистов, которые имеют определённые перспективы с прицелом на 2026 год. Об этом в интервью RT заявил вице-президент СБР по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев. По его словам, содержать спортсменов, которые недотягивают до уровня сборной, нет смысла, а лишние средства лучше потратить на подготовку резерва и следующий олимпийский цикл. Чемпион мира также объяснил, с чем могут быть связаны проблемы у мужчин в стрельбе.

— Исполком СБР не так давно утвердил новую схему сборных команд на следующий сезон. Кто именно готовил предложения?

— Такую структуру команды предложил я после консультаций со старшими тренерами, с наставниками сборных команд, региональными специалистами. Юрий Каминский, Михаил Шашилов, Сергей Башкиров, Артём Истомин, Валерий Медведцев, Александр Касперович и многие другие меня в этом поддержали. А вот сам состав тренировочных групп — целиком прерогатива тренеров.

— Тогда объясните мне простыми словами, чем именно одна команда, которую предлагается сформировать сейчас, лучше двух групп под руководством разных специалистов и, соответственно, постоянной конкуренции между ними?

— Мы считаем, что конкуренция, о которой вы говорите и которая имелась на протяжении двух последних сезонов, сделала своё дело: позволила нам сформировать костяк из восьми-десяти спортсменов у мужчин и у женщин, которые имеют определённые перспективы на 2026 год. Освободившиеся средства было бы целесообразно перенаправить уже на следующий олимпийский цикл. По сути, мы возвращаемся к старой советской системе с разделением на основную команду, молодёжную и юниорскую.

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— Нет опасения, что за бортом сборной останутся спортсмены, потенциально способные на высокий результат? Ведь в той же женской команде по ходу сезона появлялись самые непредсказуемые лидеры.

— Почти все, кто так или иначе обращал на себя внимание, оказались по итогам года в первой восьмёрке. Но следует уточнить, что некоторые спортсмены сами отказались от централизованной подготовки. Например, Кристина Резцова высказала пожелание готовиться за счёт региона, который она на текущий момент представляет. Мы обсуждали это с главным тренером сборной Ханты-Мансийска, с заместителем губернатора ХМАО, и они приняли решение, что для Кристины будет полезнее остаться в региональной команде. Хотя, конечно же, она входит в число восьми лучших.

— Резцовой комфортнее находиться в домашней обстановке или она просто не хочет работать в сборной с Михаилом Шашиловым?

— В такие подробности я не вникал. Кристина высказала пожелание — мы с ним согласились. Это совершенно не означает, что у спортсменки не будет возможности подключиться к группе Шашилова на каком-то сборе, если захочет. Я хочу подчеркнуть другое. Мы формировали списки команд, прежде всего исходя из видения тех, кто стоит во главе групп. То есть Каминского и Шашилова. При этом учитывая пожелания как самих спортсменов, так и регионов, которые они представляют.

Та же Резцова выполнила все критерии попадания в основной состав, хорошо выступив на главных стартах сезона, как и Полина Шевнина, которая тоже высказала пожелание готовиться вне сборной. Критерии были утверждены прошлой осенью, и тогда же в них было прописано: если спортсмен отказывается от централизованной подготовки, на его место может прийти тот, кого предложит исполком тренерского совета.

— С вашей точки зрения, это нормально, когда люди не хотят тренироваться в национальной команде?

— Лично мне кажется, что нет.

— Так, может быть, дело не в капризах спортсменов, а в подборе тренерского коллектива?

— Возможно. Хотя знаю, что тот же Шашилов видел в своей команде и Резцову, и Шевнину. Более того, был горячим сторонником того, чтобы обе готовились к сезону централизованно. Но у спортсменок оказалось своё мнение на этот счёт. Не вижу в этом ничего страшного.

— Знаменитый «Союз трёх биатлонистов» в составе Александра Логинова, Антона Бабикова и Александра Поварницына продолжит существование?

— Вопрос не по адресу. По спортивному результату никто из этих спортсменов не прошёл в число восьми лучших. У нас ведь в плане критериев отбора всё просто. На сайте СБР есть положение о централизованной подготовке, где чётко прописано: восемь человек проходят в команду по спортивному результату, ещё восемь включаются по решению тренерского совета, которое утверждает исполком СБР.

Если рассуждать в порядке приоритета на примере мужской команды, лучшим в Кубке России по количеству набранных очков был Эдуард Латыпов. Тройку лидеров по рейтингу СБР составили Латыпов, Карим Халили и Кирилл Бажин. По итогам главных стартов сезона в индивидуальных дисциплинах следующие четыре позиции заняли Даниил Серохвостов, Пётр Пащенко, Ильназ Мухамедзянов и Василий Томшин. Плюс лучший юниор сезона — Савелий Коновалов.

— Халили, как и Серохвостов, готов вернуться в группу Юрия Каминского?

— Даниил — да, Карим — отдельная история. По выступлениям на главных стартах он стал абсолютно лучшим: выиграл три гонки из семи, в то время как у Латыпова только две победы. Поэтому мы пошли на то, чтобы дать Халили возможность готовиться за счёт средств федерального бюджета даже в том случае, если он захочет тренироваться не под началом Каминского, а самостоятельно. Единственному из всех наших спортсменов.

— Неужели никто из заинтересованных лиц не высказался в пользу сохранения в сборной прежней структуры из нескольких конкурирующих групп?

— Нет.

Павел Ростовцев

РИА Новости

© Алексей Филиппов

— Получается, двухлетний эксперимент не оправдал себя?

— Почему? На том этапе как раз всё оказалось оправданно. За два года мы, можно сказать, перелопатили весь российский биатлон. Просмотрели в деле более двух десятков спортсменов как у мужчин, так и у женщин, которые потенциально способны показать результат. Предоставили всем равные условия. Но по итогу практически единодушно региональные тренеры на совете в Тюмени пришли к тому, что нет никакого смысла финансировать тех взрослых биатлонистов, кто по уровню результатов находится в середине второго десятка. Поэтому, собственно, и возникло предложение перенаправить ресурс на молодых спортсменов, тех, кто выйдет на взрослый уровень через два-три года.

— Что по ходу прошедшего сезона наиболее сильно впечатлило лично вас?

— Спартакиада сильнейших в Златоусте. По организации и атмосфере турнир был очень похож на международные соревнования. Бежать и стрелять на глазах у нескольких тысяч человек — это, согласитесь, совсем другое, нежели выступать при пустых трибунах. Ещё отметил бы почти тотальное доминирование спортсменов, которые находились у нас на централизованной подготовке. Из восьми золотых индивидуальных медалей и 16 призовых мест они выиграли соответственно шесть и 14.

В числе тех, кто оказался на подиуме, было особенно приятно видеть совсем молодых ребят, на которых СБР делал определённую ставку, включив их в начале сезона в состав сильнейших групп. Иначе говоря, мы увидели, что система подготовки резерва у нас неплохо работает. А значит, эту работу надо продолжать.

— Означает ли новая структура подготовки, что специалисты, которые два сезона работали самостоятельно, как тот же Артём Истомин или Сергей Башкиров, теперь поступают в подчинение Шашилова и Каминского?

— Генеральную стратегию будет определять старший тренер, но план подготовки резервных команд, как и методическое сопровождение, остаётся в руках прежних наставников.

— Кто придёт в мужскую команду в качестве специалиста по стрельбе?

— Пока не могу вам ответить. Рассматриваем несколько кандидатур.

— А кого бы хотели видеть в сборной лично вы?

— Не буду никого обижать, не отвечу. Давайте дождёмся конца недели.

— Означает ли уход Максима Максимова из мужской команды, что его деятельность признана неудовлетворительной?

— У нас с этого сезона работает система оценки каждого из специалистов, и на тренерском совете я озвучил предварительные данные. Они достаточно убедительно говорят о том, что в стрельбе у нас большие проблемы. Особенно в мужской команде. Даже лидеры, которые потенциально способны бороться за медали международных соревнований, сильно просели в этом компоненте. Латыпов стреляет меньше 80%. Куда это годится?

— Вы связываете это с неправильной методикой?

— С недоработками в стрелковой подготовке, скажем так.

— А подробнее? Спортсмены недостаточно тренируются или у нас недостаточно квалифицированные специалисты, не способные правильно выстроить процесс?

— Здесь, на мой взгляд, проблема комплексная. Всё, что вы перечислили, проще говоря. В стрельбе мелочей не бывает. Взять, например, того же Латыпова, у которого в прошлом августе родилась вторая дочь. Эдик заранее предупредил, что опоздает на сбор в Тюмень, поскольку хочет во время родов быть рядом с женой. Но процесс ожидания затянулся — сами понимаете, такое бывает. В результате, когда ребёнок появился на свет, ехать на сбор, чтобы провести там заключительные три или четыре дня, уже не имело смысла.

— В Самаре, насколько мне известно, нет нормального стрельбища, только тир.

— Именно. И тот же Каминский был вынужден согласиться с тем, что стрелковые проблемы Латыпова во многом связаны именно с августовской недоработкой. Можно ли назвать ситуацию непрофессионализмом самого Латыпова? Конечно же, нет. Неправильная методика или отсутствие мотивации? Тоже нет. Но качество стрельбы упало. Не было ни одного старта, кроме Спартакиады, где у Эдика получилась бы связка «спринт — пасьют». Сил хватало только на первый.

Вот и думай, как в этом случае поступать. Понятно, что спортсмен в каких-то ситуациях хочет находиться не на сборе, а с семьёй, но, когда речь идёт о подготовке к Олимпийским играм, мне кажется, это подразумевает какие-то жертвы. В том числе и семейными интересами.