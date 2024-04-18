Конец экспериментам: почему не все биатлонисты довольны решением СБР вернуться к централизованной подготовке

Российские биатлонисты со следующего сезона возвращаются к централизованной подготовке в сборных вместо именных групп. Основную мужскую команду возглавит Юрий Каминский, а женскую — Михаил Шашилов. Как объяснил глава СБР Виктор Майгуров, надо заканчивать с экспериментами и пора собрать сильнейших вместе. Однако далеко не всем атлетам такое решение пришлось по душе. В частности, Карим Халили хочет продолжать работать с Артёмом Истоминым, который теперь будет тренировать резервисток. А значит, ради сохранения наставника бронзовому призёру Олимпийских игр придётся уйти на самоподготовку.

Союз биатлонистов России, похоже, устал от экспериментов. Со следующего сезона спортсмены будут готовиться не в равнозначных именных группах, а централизованно: в основной и резервной сборных. Причём, как отметил глава организации Виктор Майгуров, такое решение приняли сами наставники.

«Мы два года экспериментировали и получили результат. У нас нет столько высококлассных спортсменов, чтобы их хватило на две группы. Давайте откровенно: мы не наберём восемь равных человек — зачем нам создавать команду ещё из восьми? Сейчас мы хотим собрать всех лучших вместе, чтобы была внутренняя конкуренция. Индивидуальная подготовка неплоха, если ты умеешь это делать. Вторая команда будет концентрироваться на молодёжи. Будем поддерживать спортсменов, которые переходят из юниоров во взрослый спорт», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Более того, уже известно, кто будет руководить каждым из коллективов. Основную мужскую сборную возглавит Юрий Каминский, резервную — Сергей Башкиров. С первой женской командой начнёт работу Михаил Шашилов, со второй — Артём Истомин.

Проблема у СБР возникла только с одним тренером по стрелковой подготовке, поскольку Максим Максимов принял решение покинуть свой пост.

«С Андреем Прокуниным разговаривали, но у него есть обязательства в Китае, где он должен отработать ещё год. Обменялись с ним мнениями, но не более того. К сожалению, у нас нет скамейки запасных тренеров, чтобы взять и назначить», — признался Майгуров.

Решение СБР вернуться к централизованной подготовке было воспринято в биатлонном сообществе неоднозначно. Громче всех начал негодовать Дмитрий Губерниев. По его мнению, очередные изменения в следующем сезоне не нужны, поскольку спортсмены вряд ли вернутся на международную арену, а внутри страны именные группы хорошо зарекомендовали себя.

«На мой взгляд, Истомин должен продолжать работу. Я не очень уверен, что Михаила Шашилова нужно оставлять старшим. Сами же ребята из СБР вытащили совсем юного Артёма на тренерский пост, сейчас он шишек набил и понимает, как всё происходит. Убирать его сейчас на резерв неправильно. В лыжах многие хотят тренироваться в сборной, а в биатлоне — нет. Это тоже свидетельство горячей точки, поэтому несколько групп вполне оправданны», — сказал Губерниев в интервью Metaratings.

При этом тренироваться самостоятельно СБР спортсменам не запрещает. Правда, оплачивать сборы им придётся за счёт спонсоров и бюджета своих регионов. Но это вряд ли напугает Антона Бабикова, Александра Поварницына и Александра Логинова: «Союз трёх» и раньше финансировал себя сам, поэтому для спортсменов ничего не поменяется.

Единственное, может сократиться состав этой и без того маленькой группы. Как оказалось, Поварницын на данный момент раздумывает, не вернуться ли работать в сборную. Впрочем, Бабиков всерьёз эти метания не воспринимает.

«Он любит сомневаться. Мы часто шутим на эту тему. В этом тоже есть какие-то свои плюсы, что он всегда стремится быть лучшим. Но всё-таки где-то нужно переставать сомневаться и принимать однозначные решения. Да, не во всём так легко работать вне команды. Но для меня на весах то, что получаешь вне команды, и те минусы, когда тренируешься с командой, совершенно неравносильны. Я уже однозначно не буду в команде. По крайней мере, в таких командах, которые существуют на данный момент», — заявил Антон «Спорт-Экспрессу».

Соответственно, основная проблема централизации вовсе не у спортсменов, которые предпочитают готовиться к стартам самостоятельно. При таком распределении в одной группе могут встретиться биатлонист и тренер, которые ещё несколько лет назад не нашли взаимопонимания. А значит, сотрудничество к нужному результату точно не приведёт. Речь про Каминского и Карима Халили с Даниилом Серохвостовым. И если последний готов вернуться и попробовать всё сначала, то первый наотрез отказывается.

«Я уже говорил, что к нему не пойду работать. Я же не просто так ушёл из той группы, чтобы вернуться через пару лет», — заявил Халили.

При этом спортсмен подчеркнул: официально тренироваться у Истомина, с которым он сотрудничал в последнее время, с женским резервом ему никто не даст.

«Не знаю, для чего решили нас разъединить и в чём логика. Если в том, чтобы сильнейшие готовились с сильнейшими, то всё равно такого не будет. Те, кто не хочет тренироваться в группе, будут искать способы заниматься в другом месте. По мне, это просто не давать людям возможность работать в сборной», — добавил Карим.

Негодование спортсмена понятно. Ведь теперь ему нужно искать, где и как тренироваться с Истоминым. А главное — откуда-то брать финансирование. Майгуров в этом вопросе оказался категоричен. Если Халили не захочет работать в основной или резервной сборной, то на средства от Минспорта он может не рассчитывать.

«Если биатлонист отказывается готовиться с основной командой, как мы предложили, значит, он будет искать свои возможности, чтобы осуществлять тренировочный процесс. Хорошо это или плохо — покажет время», — резюмировал специалист.

При этом, как подчеркнул глава СБР, в резерве не будет ограничений по возрасту. Так, Анастасия Гореева останется работать с Истоминым в качестве лидера команды, а Пётр Пащенко будет готовиться с юниорами Владимира Брагина. Поэтому какая-то вариативность в выборе наставника всё же будет присутствовать.

«Я не сторонник разрывать отношения между наставником и спортсменом. Почему‑то мы должны куда‑то кого‑то отдавать... Ну хотят там — пусть будут там и развиваются. Также не буду никого держать, если он захочет уйти в другую группу. Никому ничего навязывать не будем», — заявил Шашилов.

Если говорить про девушек, то с Михаилом Викторовичем сложные отношения в своё время были у Виктории Сливко, поэтому она ушла на самоподготовку и сотрудничала с Андреем Падиным. Однако не исключено, что именно он станет помощником тренера основной женской команды.

«Немного сложная ситуация. Не знаю... Я должна принять решение после разговора с ним. Есть шанс, что я буду в команде, если там окажется Андрей Викторович. Я буду работать по его плану», — отметила Сливко.

А вот Кристина Резцова, напротив, решила вновь готовиться к сезону самостоятельно. Напомним, она не входила в состав сборной в прошлом году, поскольку только вернулась из декрета. Поэтому ей пришлось работать индивидуально за счёт средств региона. Похоже, такая практика ей понравилась. Кроме того, серебряный призёр Олимпиады планирует сменить прописку: теперь она будет выступать не за Ханты-Мансийск, а за Московскую область. Отказалась тренироваться у Шашилова и Полина Шевнина.