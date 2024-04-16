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Губерниев считает, что российские спортсмены отстранены надолго

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Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался относительно соперничества российских и белорусских биатлонистов в минувшем сезоне.
Губерниев считает, что российские спортсмены отстранены надолго
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Получилось хорошее соперничество, но в следующем сезоне будет всё по-другому. Думаю, нам надо привыкать к тому, что мы отстранены надолго, поэтому будем дальше соревноваться вместе», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

По его словам, российская сторона должна быть более гостеприимной, поскольку иногда в отношении белорусов прослеживается такое же поведение «которое прослеживается у остальных по отношению к России».

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Васильев заявил, что россияне, которые хотят поехать на Олимпиаду, кладут голову в пасть льва.

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