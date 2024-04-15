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Васильев: россияне, которые хотят поехать на Олимпиаду, кладут голову в пасть льва

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался об участии россиян в Играх в Париже.
Васильев: россияне, которые хотят поехать на Олимпиаду, кладут голову в пасть льва
  • РИА Новости

«Во-первых, унизительно выступать без гимна и флага. А во-вторых, и это более весомый аргумент, есть вопрос обеспечения безопасности наших атлетов. И те атлеты, которые хотят поехать на Олимпиаду, просто кладут голову в пасть льва», — приводит слова Васильева РИА Новости.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Макрон рассказал о планах добиться прекращения огня на время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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