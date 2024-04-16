Губерниев: в лыжах больше, чем в биатлоне, желающих тренироваться в сборной

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о желании российских лыжников и биатлонистов тренироваться в составе национальной команды страны.

«В лыжах многие хотят тренироваться в сборной, а в биатлоне — нет. Это тоже свидетельство горячей точки, поэтому несколько групп — вполне оправданно, а централизация очень странная в момент отстранения. Был бы Кубок мира — это одна история, а сейчас она совсем другая», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

По его словам, на данный момент нет необходимости ломать то, что уже работает.

В минувшем сезоне на самоподготовке среди прочих были Александр Логинов, Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Ранее Губерниев заявил, что российские спортсмены отстранены от международных соревнований надолго.