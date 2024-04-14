Шевченко и Латыпов стали лидерами рейтинга СБР по итогам сезона
- РИА Новости
У неё в активе 1099 очков. Второй в рейтинге оказалась Виктория Сливко (1066), третьей стала Ирина Казакевич (958).
У мужчин зачёт возглавил Эдуард Латыпов (1131). Второй — Карим Халили (1034), третий — Кирилл Бажин (919).
В зачёт рейтинга СБР идут три лучших результата чемпионата России в олимпийских дисциплинах и 17 лучших результатов в оставшихся гонках.
Ранее Халили выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Мурманске.