Шевченко и Латыпов стали лидерами рейтинга СБР по итогам сезона

Наталия Шевченко возглавила женский рейтинг Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2023/24.

У неё в активе 1099 очков. Второй в рейтинге оказалась Виктория Сливко (1066), третьей стала Ирина Казакевич (958).

У мужчин зачёт возглавил Эдуард Латыпов (1131). Второй — Карим Халили (1034), третий — Кирилл Бажин (919).

В зачёт рейтинга СБР идут три лучших результата чемпионата России в олимпийских дисциплинах и 17 лучших результатов в оставшихся гонках.

Ранее Халили выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Мурманске.