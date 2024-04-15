Стало известно, кто возглавит основную и резервную сборные России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал тренеров, которые возглавят основную и резервную сборные России в новом сезоне.

В комментарии «Матч ТВ» он подтвердил, что основной мужской сборной будет руководить Юрий Каминский, резервной — Сергей Башкиров. Основную женскую команду возглавит Михаил Шашилов, резервную — Артём Истомин.

«Вопрос по тренеру в группу Каминского, потому что Максим Максимов уходит. Есть разговоры по приглашению нового тренера на эту должность», — сказал Майгуров.

В сезоне-2023/24 биатлонисты готовились в группах Михаила Шашилова, Артёма Истомина и Юрия Каминского.

Ранее сообщалось, что Шевченко и Латыпов стали лидерами рейтинга СБР по итогам сезона.