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Стал известен список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2024/25

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Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) определил список кандидатов в сборную на сезон-2024/25.
Стал известен список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2024/25
  • РИА Новости

Всего в списке, опубликованном на сайте СБР, 24 биатлониста: Антон Бабиков, Карим Халили, Кирилл Бажин, Никита Блинов, Алексей Вагин, Денис Иродов, Рустам Каюмов, Олег Домичек, Евгений Емерхонов, Роман Ерёмин, Иван Колотов, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Роман Моренков, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Ильназ Мухамедзянов, Пётр Пащенко, Виктор Плицев, Евгений Сидоров, Василий Томшин, Дмитрий Усов.

У женщин в список кандидаток попали: Анастасия Батманова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Валерия Каюмова, Лариса Куклина, Виктория Метеля, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Екатерина Суханова, Елизавета Фролова, Юлия Шеллер.

Окончательные списки кандидатов и списки спортсменов на централизованную подготовку будут рассмотрены исполкомом СБР после прохождения УМО.

Ранее стало известно, кто возглавит основную и резервную сборные России по биатлону.

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