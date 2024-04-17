Губерниев — о списке сборной России по биатлону: несколько спортсменов туда явно попали незаслуженно
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Называть фамилии пока не буду, но несколько спортсменов туда явно попали незаслуженно. Блат? При этом в списке снова отсутствуют очень сильные биатлонисты уровня сборной», — написал Губерниев в Telegram.
Всего в списках кандидатов 48 биатлонистов: 24 у мужчин и 24 у женщин.
Окончательные списки кандидатов и списки спортсменов на централизованную подготовку будут рассмотрены исполкомом СБР после прохождения УМО.
Ранее стало известно, кто возглавит основную и резервную сборные России по биатлону.