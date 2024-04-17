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Губерниев — о списке сборной России по биатлону: несколько спортсменов туда явно попали незаслуженно

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о списке кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2024/25.
Губерниев — о списке сборной России по биатлону: несколько спортсменов туда явно попали незаслуженно
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Называть фамилии пока не буду, но несколько спортсменов туда явно попали незаслуженно. Блат? При этом в списке снова отсутствуют очень сильные биатлонисты уровня сборной», — написал Губерниев в Telegram.

Всего в списках кандидатов 48 биатлонистов: 24 у мужчин и 24 у женщин.

Окончательные списки кандидатов и списки спортсменов на централизованную подготовку будут рассмотрены исполкомом СБР после прохождения УМО.

Ранее стало известно, кто возглавит основную и резервную сборные России по биатлону.

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