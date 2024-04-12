Жизнь в другой реальности: почему раннее завершение карьеры Субботиной не повод для переживаний

Завершению карьеры синхронисткой Варварой Субботиной в 23 года удивляться слишком сильно не стоит. Одна из самых талантливых девушек своего поколения фактически отошла от интенсивных тренировок ещё два года назад и перестала выступать на соревнованиях. Поэтому даже в случае допуска на Олимпиаду вряд ли бы она представляла страну в дуэте со Светланой Колесниченко. Да и изменения в правилах, почти не оставившие спортсменам простора для творчества и обесценившие индивидуальность солисток, вряд ли пришлись бы ей по вкусу после возвращения на международную арену.

Для людей, хотя бы поверхностно следящих за синхронным плаванием, завершение карьеры 23-летней Варварой Субботиной — история не трагическая, но, безусловно, печальная. Невероятно талантливая девушка, которой ещё в юниорстве прочили карьеру, сопоставимую с той, что сумели сделать в этом виде спорта пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко и семикратная — Светлана Ромашина, не попала на Игры в Токио из-за тяжёлой травмы и операции. Ну а сейчас остаётся констатировать, что никакой другой Олимпиады у неё в жизни уже не будет.

Первое, что в таких случаях приходит в голову: мол, вот они, последствия антироссийских санкций. Вместо того чтобы стать лицом не только российского, но и мирового спорта, людям приходится мириться с тем, что все предыдущие жертвы были принесены ими впустую.

На самом деле это не совсем так. Субботина фактически отошла от интенсивных тренировок в последние два года, не принимала участия в соревнованиях. Её место в дуэте с трёхкратной олимпийской чемпионкой Светланой Колесниченко заняла Майя Дорошко. И даже если бы российским синхронисткам представилась возможность поехать в феврале на отборочный чемпионат мира в Дохе и следом — на Олимпийские игры в Париж, дуэт, скорее всего, отправился бы туда именно в таком составе.

Иначе говоря, ситуация вполне сопоставима с той, что мы который год наблюдаем в женском одиночном катании, где фигуристки продолжают оставаться членами сборной, фактически завершив карьеру, но не объявляя об этом официально.

Одним из факторов, подтолкнувших к принятию решения оставить спорт, четырёхкратная чемпионка мира назвала отсутствие международных соревнований, хотя первопричина скорее заключается здесь в том, что после Игр в Токио (а по факту — за время российского отсутствия на мировой арене) в синхронном плавании кардинально изменились правила.

О том, что нововведения попросту убивают вид спорта, делая его малопонятным и неинтересным, высказывались многие тренеры и спортсмены. Вот слова, сказанные год назад Татьяной Данченко, чьи подопечные (и Субботина в том числе) не уступали соперницам в синхронном плавании более двух декад.

«Если раньше критерием оценки были сложность, скорость, насыщенность программы и обязательно образ, благодаря которому программа обретала цельность, то сейчас каждая связка будет оцениваться отдельно, своей шкалой сложности. А образ, как и оригинальные находки, становится фактически вторичным. Все будут штамповать одни и те же связки, и тот, кто окажется способен сделать чуть больше, чем соперники, окажется в выигрыше», — говорила Данченко.

Сейчас действительно приходится признать, что новые правила сильно снизили ценность уникальных солисток как таковых. С одной стороны, баллы за эстетику и артистизм в шкале синхронных ценностей присутствуют, но в сравнении с технической оценкой они слишком мизерны, чтобы влиять на результат в целом. Ты можешь, подобно Субботиной или её более титулованным предшественницам, чувствовать музыку, как никто другой, отличаться необыкновенной выразительностью рук и чистотой линий, но всегда найдутся выносливые рабочие лошадки, которые покажут более сложные комбинации и отбарабанят их так, что никого не окажется близко. Пусть даже сделают это коряво и не слишком синхронно.

Примерно это можно было наблюдать на прошедшем в начале февраля чемпионате мира, где одним из двух российских наблюдателей была Данченко. С тем, как подчеркнула тренер, чтобы понимать, куда и как двигаться дальше. Семь золотых наград из девяти в Дохе завоевал Китай, и это было неудивительно: в двух олимпийских дисциплинах на Играх в Токио китаянки дважды были вторыми после России (оба раза значительно уступив по баллам), сейчас же спортсменки Поднебесной с тоталитарным тренировочным режимом, принятым в стране, имеют все шансы, а заодно и намерения стать недосягаемыми.

Как заметила Данченко, это вынуждает уже сейчас думать не о том, плохи или хороши действующие правила, а о том, что можно противопоставить столь мощному сопернику, когда российские синхронистки снова вернутся в обойму международных турниров.

В своё время Данченко придумала собственную методику тренировок, когда столкнулась с тем, что от запредельных нагрузок у Ищенко и Ромашиной начали хронически болеть спины и плечи, и эту проблему надо было срочным образом решать. Она же одной из первых поняла: чтобы сохранять конкурентоспособность в условиях изменившихся правил, систему тренировок снова придётся менять.

Чтобы можно было взять за образец самую сложную комбинацию в исполнении соперниц и прибавить к ней десяток баллов базовой сложности. Чтобы спортсменки не просто были готовы выдержать любое количество связок в условиях накапливающейся нехватки кислорода, но и не теряли при этом качества элементов и скорости передвижения. И чтобы это никак не нарушало образ программы, который, конечно же, должен быть. Ведь именно это всегда считалось визитной карточкой российского синхронного плавания, будь то группа, соло или дуэт.

Когда на протяжении многих лет перед тренером стоит задача не проиграть (а в этом виде спорта Россия не уступала с 1998 года), становится не слишком важно, как именно зовут лидера. Сама система заточена на то, чтобы этим лидером могла при необходимости стать любая из нескольких спортсменок.

Не случись у Данченко в 2004-м большого тренерского дебюта с Анастасией Ермаковой и Анастасией Давыдовой, Игры в Афинах вполне могли бы выиграть Мария Киселёва и Ольга Брусникина. Вместо Ищенко же место главной солистки сборной могла занять Ольга Кужела, но обстоятельства сложились так, что примой стала Наталья, а Ольга, несмотря на олимпийское золото Пекина и четыре «групповых» победы на чемпионатах мира, так и осталась на вторых ролях.

На чемпионате мира в 2017-м самую титулованную из российских синхронисток, ушедшую в декрет Светлану Ромашину, заменила без какой-либо потери качества Александра Пацкевич, и это перечисление можно продолжать. Да и на мой вопрос, найдётся ли кем заменить Колесниченко, если та вдруг захочет, по примеру Субботиной, завершить карьеру, Данченко ответила: «Что за вопрос? Конечно же, да!»

«Чтобы продолжать побеждать, нам нужно будет оказаться даже не на пять голов выше, а на десять. Именно над этим мы сейчас и работаем», — сказала тренер в одной из последних бесед.

Могла ли вписаться в эту реальность Субботина? Наверное, всё же нет.