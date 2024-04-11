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Синхронистка Субботина: ради международных стартов я перешагивала через болячки, но исчерпала себя

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Синхронистка Варвара Субботина прокомментировала своё решение завершить спортивную карьеру.

«То, что нет международных соревнований, это фактор, подтолкнувший к решению? Один из факторов. Не было стимула побороть в себе вот эти ощущения, когда не хочется идти на тренировки. Не хватило мне сил.

Ради международных стартов я перешагивала через болячки, выгорание, но исчерпала себя и больше не было сил», — приводит слова Субботиной «Матч ТВ».

Субботина является четырёхкратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.

В Олимпийский сезон она перенесла операцию и пропустила Игры в Токио.

Ранее Субботина рассказала об отношениях с хоккеистом СКА Никишиным.

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